सरपंच चुनाव में बवाल : 32 वोटों से हार के बाद समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर किया पथराव, जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी फूंकी
इलाके में फिलहाल शांति है. प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
Published : November 17, 2026 at 9:05 AM IST
बांसवाड़ा: पंचायतीराज चुनाव के नतीजे सामने आते ही बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवा पंचायत समिति क्षेत्र में सोमवार को जमकर बवाल हो गया. बावड़ी निनामा मतदान केंद्र पर सरपंच पद के चुनाव में 32 वोटों से हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना के बाद आक्रोशित होकर पोलिंग बूथ पर हमला बोल दिया. भीड़ ने मतदान दल पर पथराव कर जानलेवा हमला किया. उपद्रवियों ने जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. अचानक हुए हमले से मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई. घटना में कई मतदानकर्मी घायल हो गए.
एसडीएम मुकेश मीणा ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण के तहत सोमवार को छोटी सरवा पंचायत समिति की बावड़ी निनामा ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदानकर्मियों ने केंद्र पर ही मतगणना शुरू की. सरपंच पद के परिणाम में प्रत्याशी ललित कुमार को 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा. नतीजे सामने आते ही उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते भीड़ ने मतदान केंद्र को निशाना बना लिया. आक्रोशित लोगों ने पहले पोलिंग बूथ पर पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद भीड़ ने जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में आग लगा दी. मतदान दल के कर्मचारियों पर भी पत्थर फेंके गए. अचानक हुए हमले से मतदानकर्मियों में दहशत फैल गई. कई कर्मचारियों को चोटें आईं.
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सूचना मिलते ही पहुंचा पुलिस जाब्ता, उपद्रवियों को खदेड़ा: घटना की सूचना मिलते ही कुशलगढ़ एसडीएम मुकेश मीणा और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर हालात संभाले और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा. घटना के बाद पुलिस ने इलाके में दबिश देकर उपद्रव और आगजनी में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. एसडीएम मुकेश मीणा ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो.
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