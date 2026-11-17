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सरपंच चुनाव में बवाल : 32 वोटों से हार के बाद समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर किया पथराव, जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी फूंकी

जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी फूंकी ( ETV Bharat Banswara )

बांसवाड़ा: पंचायतीराज चुनाव के नतीजे सामने आते ही बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवा पंचायत समिति क्षेत्र में सोमवार को जमकर बवाल हो गया. बावड़ी निनामा मतदान केंद्र पर सरपंच पद के चुनाव में 32 वोटों से हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना के बाद आक्रोशित होकर पोलिंग बूथ पर हमला बोल दिया. भीड़ ने मतदान दल पर पथराव कर जानलेवा हमला किया. उपद्रवियों ने जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया. अचानक हुए हमले से मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई. घटना में कई मतदानकर्मी घायल हो गए.