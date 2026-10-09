500 के स्टाम्प पर सरपंच प्रत्याशी ने जारी किया घोषणा पत्र, '2 साल में वादे पूरे नहीं, तो दूंगा इस्तीफा'
प्रत्याशी ने वादा किया है कि सरकारी आवास और शौचालय योजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा.
Published : October 9, 2026 at 2:25 PM IST
बीकानेर: आमतौर पर चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी कर जनता से समर्थन मांगते हैं. इन घोषणा पत्रों में विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद घोषणाओं पर कितना अमल होता है, इसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. इसी बीच जिले के आडूरी गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी शिवलाल मेघवाल ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपना घोषणा पत्र 500 रुपए के स्टांप पर जारी कर ग्रामीणों के सामने विकास का एजेंडा रखा है. साथ ही दावा किया है कि अगर 2 साल में वादे पूरे नहीं हुए, तो अपने पद से इस्तीफा दिया जाएगा.
इस घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सड़क, सफाई, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और आमजन की समस्याओं के समाधान जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. प्रत्याशी ने गांव के विकास को केवल सड़क और निर्माण कार्यों तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है. घोषणा पत्र में पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी शामिल किया गया है.
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'हर महीने होगी आम सभा और जनसुनवाई' : शिवलाल के घोषणा पत्र में पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. इसके तहत हर महीने एक बार पंचायत मुख्यालय पर आम सभा, वार्ड सभा और जनसुनवाई आयोजित करने का वादा किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे पंचायत के समक्ष रखने और उनके समाधान की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना है. प्रत्याशी ने सरकारी योजनाओं, पट्टे जारी करने और विभिन्न प्रमाण-पत्रों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की बात भी कही है. इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष ग्राम बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को पंचायत के सरकारी कार्यों और विकास गतिविधियों का पूरा हिसाब देने का संकल्प लिया गया है, ताकि गांव में हुए कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचे और पंचायत के कामकाज में जवाबदेही बनी रहे.
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विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोचिंग : घोषणा पत्र में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गांव में ही बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है. सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों की उपलब्धता तथा मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की बात भी कही गई है. गांव के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान को पंचायत के विकास एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है.
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का वादा : ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया गया है. इसके अलावा गांव की गलियों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की बात कही गई है. गांव की गलियों और मुख्य रास्तों को पक्का कराने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने तथा आवागमन को सुगम बनाने का वादा भी किया गया है. गांव के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की गई है, जिससे सार्वजनिक स्थानों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सके.
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पंचायत स्तर पर एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर : स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में घोषणा पत्र में पंचायत स्तर तक सरकारी अस्पताल में एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है. साथ ही जरूरतमंद मरीजों को सड़क तक पहुंच उपलब्ध कराने का वादा किया गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी नहीं हो. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक समय पर पहुंच एक महत्वपूर्ण जरूरत है. ऐसे में एंबुलेंस और संपर्क मार्गों की उपलब्धता को घोषणा पत्र में शामिल करना गांव के स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए वादों का हिस्सा है.
बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर : घोषणा पत्र में बुजुर्गों और अन्य पात्र लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में होने वाली परेशानियों को कम करने की बात भी कही गई है. इसके तहत पंचायत में सुबह और शाम ई-मित्र सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया गया है, ताकि बुजुर्गों को पेंशन संबंधी कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़े और ग्रामीणों को आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकें. इसके अलावा सरकारी आवास और शौचालय योजनाओं की स्वीकृति के लिए आमजन से कोई पैसा नहीं लेने का संकल्प लिया गया है. इस घोषणा के जरिए पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाने की बात कही गई है.
मनरेगा में सरपंच का हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प : मनरेगा के कार्यों को लेकर भी घोषणा पत्र में स्पष्ट रुख रखा गया है. प्रत्याशी ने मनरेगा में सरपंच का हस्तक्षेप नहीं रखने और नियमानुसार काम कराने का वादा किया है. इसका उद्देश्य योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करवाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश देना है. घोषणा पत्र में गांव के विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप पूरा कराने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में निष्पक्षता बरतने की बात कही गई है. पंचायत के कार्यों की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा करने का वादा भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है. शिवलाल ने स्टाम्प पर लिखा है कि अगर दो साल में उनके किए गए वादे पूरे नहीं हुए, तो पद से इस्तीफा दे देंगे.