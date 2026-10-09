ETV Bharat / state

500 के स्टाम्प पर सरपंच प्रत्याशी ने जारी किया घोषणा पत्र, '2 साल में वादे पूरे नहीं, तो दूंगा इस्तीफा'

राजीव गांधी सेवा केंद्र, आडूरी गांव ( Source - Candidate Shivlal )

बीकानेर: आमतौर पर चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी कर जनता से समर्थन मांगते हैं. इन घोषणा पत्रों में विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद घोषणाओं पर कितना अमल होता है, इसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. इसी बीच जिले के आडूरी गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी शिवलाल मेघवाल ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपना घोषणा पत्र 500 रुपए के स्टांप पर जारी कर ग्रामीणों के सामने विकास का एजेंडा रखा है. साथ ही दावा किया है कि अगर 2 साल में वादे पूरे नहीं हुए, तो अपने पद से इस्तीफा दिया जाएगा.

इस घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सड़क, सफाई, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और आमजन की समस्याओं के समाधान जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. प्रत्याशी ने गांव के विकास को केवल सड़क और निर्माण कार्यों तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है. घोषणा पत्र में पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी शामिल किया गया है.