ETV Bharat / state

शांतिपूर्ण संपन्न हुआ पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव, सरपंच पद के लिए सरवन माजरा से अन्नु रानी, रिसालवा में मीना कुमारी जीती

करनाल: पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए 10 मई को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. इस उपचुनाव में जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 के पार्षद, इंद्री उपमंडल के गांव सरवन माजरा में सरंपच, गांव कुंजपुरा में सरपंच, असंध उपमंडल के गांव रिसालवा में सरपंच व चिड़ाव खण्ड के गांव औंगध में पंच पद का चुनाव शामिल रहा. कुंजपुरा गांव में सरपंच पद के उपचुनाव के मतों की गणना को छोड़कर बाकी सभी उक्त पदों के मतों की गणना मतदान की समाप्ति के उपरांत की गई और मौके पर ही परिणाम भी घोषित किए गए.

वोटिंग के लिए बनाए गए थे 53 मतदान केंद्र: उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 के पार्षद, इंद्री उपमंडल के गांव सरवन माजरा में सरंपच, गांव कुंजपुरा में सरपंच, असंध उपमंडल के गांव रिसालवा में सरपंच व चिड़ाव खण्ड के गांव औंगध में पंच पद के लिए मतदान सम्पन्न हो गए. उन्होंने उपचुनाव के परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उक्त सभी पदों के उप चुनाव के दृष्टिगत प्रशासन की ओर से कुल 53 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव में पाल सिंह जीते: इनमें जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव के लिए 41 मतदान केंद्र रहे. जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 के इन सभी मतदान केंद्रों पर 35455 मतदाताओं में से 14656 मतदाताओं ने मतदान किया जोकि 41.34% प्रतिशत रहा. मतदान के संपन्न होने के उपरांत स्थानीय पंचायत भवन के सभागार में मतगणना की गई और मौके पर ही परिणाम घोषित किया गया. इस उपचुनाव में पाल सिंह 384 वोट के अंतर से विजयी हुए.