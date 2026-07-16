बिहार में सरपंच की हत्या, आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर परिजनों का बवाल
बक्सर में महज डेढ़ बीघा जमीन के विवाद में सरपंच की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 16, 2026 at 5:31 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में सरपंच की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान कुकढ़ा पंचायत के सरपंच सुभाष सिंह के रूप में हुई है. जमीन विवाद में लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया. वहीं, इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है. जिस वजह से मोहनिया स्टेट हाइवे पूरी तरह से बाधित है.
जमीन विवाद में हत्या: दरअसल, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव के रहने वाले सरपंच सुभाष सिंह का अपने पट्टीदारों के साथ वर्षो से चल रहा था. इसी मामले में आज खेत की जुताई करने एक पक्ष पहुंचा था. विरोध में दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोगो ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया.
सरपंच की लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला: इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने सरपंच सुभाष सिंह को लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया. इस हमले में वह बेहोश होकर गिर पड़े और दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. शव को सड़क पर रखकर बवाल काटा.
'आरोपी का एनकाउंटर हो': परिजनों का साफ कहना है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो, क्योंकि उसने सरपंच की जान ली है. इसके साथ ही लोग पुलिस से भी नाराज हैं. उनकी मांग है कि थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाएगा.
"खेत की जुताई के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. हमले में उनकी मौत हो गई. हमलोग चाहते हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर हो और थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए."- मृतक के परिजन
मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी: वहीं, सरपंच की हत्या और सड़क जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं. चौसा- मोहनिया स्टेट हाइवे पूरी तरह से बाधित है. कई किलोमीटर तक लंबा सड़क जाम है. थाना प्रभारी ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
"जमीन विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक कुकढ़ा पंचायत के सरपंच थे. मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- मनोज कुमार सिंह, थाना प्रभारी, इटाढ़ी
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