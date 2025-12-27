ETV Bharat / state

बिहार में मछली विवाद सुलझाने पहुंचे दारोगा की पिटाई, सरपंच पर लगा दबंगई का आरोप, FIR दर्ज

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र में सरपंच की दबंगई सामने आई है. मछली पकड़ने के विवाद को सुलझाने पहुंचे दारोगा पर स्थानीय सरपंच और उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में सब-इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल सब-इंस्पेक्टर की पहचान: घायल पुलिस अधिकारी की पहचान कटरा थाना में तैनात दारोगा श्रीकांत सिंह के रूप में हुई है. उन्हें तुरंत श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दारोगा पर हमला (ETV Bharat)

पोखर टेंडर को लेकर विवाद की जड़: यह पूरा मामला कटरा प्रखंड के बसंत गांव में स्थित एक पोखर से जुड़ा है. पोखर का वर्तमान टेंडर बुधकारा गांव के निवासी जितेंद्र सहनी के नाम पर है. इससे पहले यह टेंडर बंधपूरा पंचायत के मौजूदा सरपंच फहद आजम के नाम पर था.

सरपंच पर गंभीर आरोप: आरोप है कि टेंडर की अवधि खत्म होने के बावजूद सरपंच फहद आजम और उनके समर्थक वर्तमान टेंडरधारक जितेंद्र सहनी को पोखर में मछली पकड़ने से रोक रहे थे. इस वजह से विवाद बढ़ता गया और जितेंद्र सहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मौके पर पहुंची पुलिस पर उग्रता: शुक्रवार को सब-इंस्पेक्टर श्रीकांत सिंह पुलिस बल के साथ विवाद सुलझाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पहुंचे थे. इसी दौरान सरपंच फहद आजम और उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.