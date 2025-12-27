ETV Bharat / state

बिहार में मछली विवाद सुलझाने पहुंचे दारोगा की पिटाई, सरपंच पर लगा दबंगई का आरोप, FIR दर्ज

मुजफ्फरपुर में विवाद सुलझाने पहुंचे सब-इंस्पेक्टर पर सरपंच और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया. दारोगा गंभीर रूप से घायल हैं. पढ़ें खबर-

Muzaffarpur fish dispute
मुजफ्फरपुर में दारोगा की पिटाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 27, 2025 at 8:19 AM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 8:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र में सरपंच की दबंगई सामने आई है. मछली पकड़ने के विवाद को सुलझाने पहुंचे दारोगा पर स्थानीय सरपंच और उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में सब-इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल सब-इंस्पेक्टर की पहचान: घायल पुलिस अधिकारी की पहचान कटरा थाना में तैनात दारोगा श्रीकांत सिंह के रूप में हुई है. उन्हें तुरंत श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दारोगा पर हमला (ETV Bharat)

पोखर टेंडर को लेकर विवाद की जड़: यह पूरा मामला कटरा प्रखंड के बसंत गांव में स्थित एक पोखर से जुड़ा है. पोखर का वर्तमान टेंडर बुधकारा गांव के निवासी जितेंद्र सहनी के नाम पर है. इससे पहले यह टेंडर बंधपूरा पंचायत के मौजूदा सरपंच फहद आजम के नाम पर था.

सरपंच पर गंभीर आरोप: आरोप है कि टेंडर की अवधि खत्म होने के बावजूद सरपंच फहद आजम और उनके समर्थक वर्तमान टेंडरधारक जितेंद्र सहनी को पोखर में मछली पकड़ने से रोक रहे थे. इस वजह से विवाद बढ़ता गया और जितेंद्र सहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मौके पर पहुंची पुलिस पर उग्रता: शुक्रवार को सब-इंस्पेक्टर श्रीकांत सिंह पुलिस बल के साथ विवाद सुलझाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पहुंचे थे. इसी दौरान सरपंच फहद आजम और उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और एसएसपी का बयान: सूचना मिलते ही कटरा थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी जारी है. मामले की जांच डीएसपी स्तर पर की जा रही है.

"वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है. सरपंच और उनके समर्थकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है."-सुशील कुमार, एसएसपी

ये भी पढ़ें-

बिहार में शराबबंदी का हाल देखिए, तस्करों ने हमला कर फोड़ा दारोगा का सिर, जान बचाकर भागी पुलिस

बिहार में पुलिस टीम पर हमला, ASI का सिर फोड़ा

बिहार में पुलिस पर हमला, गांववालों ने घेरकर पीटा, फायरिंग की भी खबर

Last Updated : December 27, 2025 at 8:35 AM IST

TAGGED:

SARPANCH ATTACKED SUBINSPECTOR
MUZAFFARPUR SUB INSPECTOR ATTACKED
बिहार में मछली विवाद
मुजफ्फरपुर में दारोगा की पिटाई
MUZAFFARPUR FISH DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.