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सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी, धमकी भरे कॉल से हैं परेशान, कार्रवाई नहीं होने पर हैं नाराज

सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सरपंच संघ ने एक बार फिर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है. संघ का आरोप है कि कुछ लोग स्वयं को पत्रकार बताकर सरपंचों को फोन पर धमकी दे रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. इस मामले में पूर्व में शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सरपंचों में नाराजगी बढ़ गई है.



धमकी देने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप

सरपंच संघ सदस्य अयुद नायक का कहना है कि 10 तारीख जून को धमकी के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई थी. बावजूद इसके अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है.

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