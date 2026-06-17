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सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी, धमकी भरे कॉल से हैं परेशान, कार्रवाई नहीं होने पर हैं नाराज

बस्तर में सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी दी है.संघ का आरोप है कि धमकी देने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई.

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सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 12:53 PM IST

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बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सरपंच संघ ने एक बार फिर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है. संघ का आरोप है कि कुछ लोग स्वयं को पत्रकार बताकर सरपंचों को फोन पर धमकी दे रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. इस मामले में पूर्व में शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सरपंचों में नाराजगी बढ़ गई है.

धमकी देने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप
सरपंच संघ सदस्य अयुद नायक का कहना है कि 10 तारीख जून को धमकी के संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई थी. बावजूद इसके अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है.

सरपंच संघ ने एसपी दफ्तर घेरने की दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के बाद भी संबंधित लोगों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार सरपंचों को धमकाने का काम कर रहे हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं-अयदु नायक, सरपंच संघ बस्तर

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

मामले को गंभीर बताते हुए सरपंच संघ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि अगले दो दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. तो जिलेभर के सरपंच एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और धरना-प्रदर्शन करेंगे.

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