रोहतक के शिमली गांव में सरपंच की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल
रोहतक के शिमली गांव में पंचायती प्लॉटों को लेकर सरपंच से मारपीट का मामला सामने आया. मारपीट का वीडियो वायरल.
Published : July 2, 2026 at 8:46 PM IST
रोहतक: शिमली गांव में पंचायती प्लॉटों को लेकर सालों पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक रूप ले बैठा. प्लॉटों की पैमाइश और कार्रवाई के लिए पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि और अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. गुस्साए लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि की जमकर पिटाई कर दी, जबकि मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी बैरंग लौटना पड़ा.
रोहतक में सरपंच से मारपीट: रोहतक जिले के शिमली गांव में सामूहिक जमीन पर गरीबों को दिए गए प्लॉट पर विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच प्रतिनिधि की जमकर धुलाई की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए थे. ग्रामीणों का आरोप है कि ये प्लॉट गांव की सामूहिक जमीन पर काटे गए थे, जिसके चलते लंबे समय से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद चला आ रहा है.
पंचायती प्लॉट को लेकर विवाद: जैसे ही अधिकारी और सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है.
सरपंच बोले- मुझे जानबूझकर पीटा: पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उसके साथ जानबूझकर मारपीट की गई है, जबकि वह गरीब लोगों के हकों में हैं. उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि प्रशासन में ग्रामीणों के बीच में कोई भी विवाद हो. रोहतक पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है. वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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