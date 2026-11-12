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पंचायत परिसर में सरपंच से मारपीट, ग्रामीण पहुंचे कवर्धा एसपी दफ्तर, दोषियों पर कारवाई की मांग

पंचायत परिसर में सरपंच से मारपीट ( ETV Bharat )

कवर्धा: ग्राम पंचायत भागुटोला में कचरा फेंकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने सरपंच की पिटाई लगा दी. दरअसल, पंचायत परिसर में कचरा फेंकने का विरोध सरपंच कर रहे थे जिसपर आरोपी नाराज हो गए. सरपंच चिंताराम साहू ने गांव के ही कुछ लोगों पर गाली-गलौच और मारपीट करने का आरोप लगाया. घटना के वक्त पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे. मामले में सरपंच की शिकायत पर कवर्धा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं सरपंच ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सरपंच जब शिकायत करने के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी सरपंच के साथ मौजूद रहे. सभी ने पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कचरा फेंकने के विवाद पर सरपंच की पिटाई सरपंच चिंताराम साहू के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे जब वे पंचायत भवन पहुंचे और परिसर का ताला खोला, तो वहां चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ मिला. आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों का कचरा पंचायत परिसर में फेंक दिया था. सरपंच का कहना है कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित लोगों को समझाइश देने की कोशिश की. लेकिन इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया. सरपंच का आरोप है कि नोकचंद साहू और अन्य लोगों ने उनके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की.