पंचायत परिसर में सरपंच से मारपीट, ग्रामीण पहुंचे कवर्धा एसपी दफ्तर, दोषियों पर कारवाई की मांग
सरपंच का कहना है कि पहले भी आरोपी लोग पंचायत परिसर में कचरा फेंक चुके हैं. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 6:55 PM IST
कवर्धा: ग्राम पंचायत भागुटोला में कचरा फेंकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने सरपंच की पिटाई लगा दी. दरअसल, पंचायत परिसर में कचरा फेंकने का विरोध सरपंच कर रहे थे जिसपर आरोपी नाराज हो गए. सरपंच चिंताराम साहू ने गांव के ही कुछ लोगों पर गाली-गलौच और मारपीट करने का आरोप लगाया. घटना के वक्त पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे. मामले में सरपंच की शिकायत पर कवर्धा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 115(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं सरपंच ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सरपंच जब शिकायत करने के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी सरपंच के साथ मौजूद रहे. सभी ने पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
कचरा फेंकने के विवाद पर सरपंच की पिटाई
सरपंच चिंताराम साहू के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे जब वे पंचायत भवन पहुंचे और परिसर का ताला खोला, तो वहां चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ मिला. आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों का कचरा पंचायत परिसर में फेंक दिया था. सरपंच का कहना है कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित लोगों को समझाइश देने की कोशिश की. लेकिन इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया. सरपंच का आरोप है कि नोकचंद साहू और अन्य लोगों ने उनके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की.
एसपी दफ्तर पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
सरपंच ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि पंचायत परिसर में निजी सामान रखने और कांच के टुकड़े जैसी नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं फेंकने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसका वो विरोध भी जता चुके हैं. पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी रहने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ग्रामीण चाहते हैं कि कचरा फेंकने वालों और मारपीट करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए.