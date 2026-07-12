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रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी फीलिंग, अमृत भारत योजना के तहत बदली इन स्टेशनों की तस्वीर

रायपुर मंडल के सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा.

Amrit Bharat Yojana
अमृत भारत स्टेशन योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 7:12 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: ट्रेन का सफर हमेशा से आरामदायक रहा है. लेकिन सफर का मजा तब किरकिरा हो जाता है, जब रेलवे स्टेशन पर आपको गंदगी का अंबार मिलता है. आपको मिलने वाली यात्री सुविधाओं में कमी नजर आती है. लेकिन अब आपकी ये शिकायत दूर होने वाली है. रेलवे स्टेशन पर अब आपको हाईटेक सुविधाएं मिलने वाली हैं.

रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी फीलिंग

दरअसल,अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में रिडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है. सरोना और बालोद स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक, सुरक्षित और उच्च स्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है. भारतीय रेलवे द्वारा इस योजना के तहत मंडल में यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने के साथ-साथ सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बेहतर बनाया जा रहा है.

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अमृत भारत स्टेशन योजना (ETV Bharat)
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अमृत भारत स्टेशन योजना (ETV Bharat)
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नए लुक में नजर आएंगे दोनों स्टेशन

  • स्टेशनों की सुंदरता, स्वच्छता और यात्री सेवाओं को बेहतर किया जा रहा.
  • पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और डिज़ाइन से रिडेवलपमेंट का कार्य जारी.
  • स्टेशन और स्टेशन परिसर को सजाया जा रहा.
  • रेल सेवाओं में वृद्धि के साथ यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया गया.

स्टेशन पर ये बदलाव नजर आएंगे

  • भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया
  • यात्रियों के आने और जाने के लिए बड़े निकासी द्वार बनाए गए
  • छत्तीसगढ़िया पैटर्न पर स्टेशन को सजाया गया
  • बड़े और चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाए गए
  • ब्रिज को एयर कांकॉर्स के रूप में विकसित किया जा रहा
  • यात्रियों को प्लेटफार्मों पर जाने में आसानी होगी
  • बुजुर्ग यात्रियों को लिफ्ट सुविधा से राहत मिलेगी
  • दिव्यांग जनों को भी स्टेशन और प्लेटफार्म पर आराम मिलेगा
  • बारिश और धूप से बचने के लिए प्लेटफार्मों पर कवर शेड लगाए गए
  • कोच गाइडेंस डिस्प्ले सिस्टम इंस्टॉल किया गया
  • यात्रियों को ट्रेन और कोच की स्थिति बराबर मिलेगी
  • साइन बोर्ड सिस्टम यात्रियों की मदद के लिए लगाए गए
  • आधुनिक साइन बोर्ड से मिलेगी हर चीज की जानकारी

दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं

स्टेशनों पर दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान किया जा रहा है. इन सुविधाओं में रैंप, मार्क पार्किंग और लो हाइट टिकट बुकिंग काउंटर शामिल हैं. जिससे दिव्यांग यात्रियों को बेहतर सहायता मिल सके. इसके साथ ही प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से टॉयलेट, लो हाइट ड्रिंकिंग वाटर बूथ और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है. वेटिंग रुम में मिलने वाली सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है. पार्किंग एरिया को और बड़ा और बेहतर बनाया जा रहा है. स्टेशन तक पहुंचने वाले रास्तों को चौड़ा करने का काम जारी है.

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सुविधा के साथ सुरक्षा में भी बढ़ोत्तरी

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर पूरे स्टेशन और स्टेशन परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है. स्टेशन पर आपातकालीन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है. रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों को सफर शुरू करने से लेकर सफर खत्म करने तक एक बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए, ताकि मुसाफिरों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

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