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धड़कते दिल को बिना रोके कर डाली सर्जरी! SNMC आगरा के डॉक्टर्स को मिली कामयाबी

“असाध्य रोग योजना” के तहत निःशुल्क किया गया है मरीज का इलाज, निजी अस्पतालों में इस सर्जरी के लिए लगते 3 से 4 लाख रुपये

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धड़कते दिल को बिना रोके कर डाली सर्जरी! SNMC आगरा ने रचा इतिहास, इस तरह बनाया देश में रिकॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 17, 2026 at 5:34 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 5:52 PM IST

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आगरा : आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SNMC) के डॉक्टर्स ने पहली बार सफल ‘बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी’ करके रिकॉर्ड बनाया है. एसएनएमसी में पहली बार बीटिंग हार्ट (OPCABG) बाईपास सर्जरी जटिल ऑपरेशन सीटीवीएस विभाग के कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉ. सुशील सिंघल की टीम ने की है. डॉक्टर्स का दावा है कि देश में सबसे कम समय में मरीज की रिकवरी और डिस्चार्ज करने का यह पहला मामला है, जिसमें सर्जरी के 72 घंटे बाद भी मरीज को एसएनएमसी से छुट्टी दे दी गई है.


कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जन डॉ. सुशील सिंघल ने बताया कि जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदला निवासी 66 वर्षीय रतन लाल शर्मा 6 माह से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे. रतन लाल शर्मा की हालत बेहद नाजुक थी. उनके हृदय की दो मुख्य धमनियां 100% ब्लॉक थीं. इसके साथ ही दिल की कार्य क्षमता (EF) घटकर केवल 35% रह गई थी. ऐसे में उनका उपचार बेहद रिस्की था. इसके बाद मरीज रतन लाल शर्मा की बीटिंग हार्ट (OPCABG) बाईपास सर्जरी की. ये सर्जरी करीब 3 घंटे तक चली. जिसमें 'बीटिंग हार्ट' तकनीक का उपयोग करके दिल को बिना रोके, धड़कती हुई अवस्था में ही बाईपास किया गया. आगरा के एसएनएमसी की बात करें तो इस तरह की पहली सफल सर्जरी है. इसके साथ ही मरीज की रिकवरी के मामले में भी यह देश का पहला मामला है.

72 घंटे में मरीज डिस्चार्ज
कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जन डॉ. सुशील सिंघल का दावा है कि यह देश की संभवतः पहली ऐसी बाईपास सर्जरी है. जिसमें मरीज की इतनी तीव्र रिकवरी हुई है. जिसमें सर्जरी के दूसरे ही दिन (POD-2 + कुछ घंटे) डिस्चार्ज कर दिया गया. आमतौर पर ऐसी सर्जरी के बाद मरीज को 5 से 7 दिन अस्पताल में रखा जाता है, लेकिन एसएनएमसी में सर्जरी की सटीकता और उत्कृष्ट 'पेरिऑपरेटिव केयर' के कारण मरीज को मात्र 72 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी गई, जो चिकित्सा जगत में एक दुर्लभ कीर्तिमान है.

बिना पैसे के मिला नया जीवन
एसएनएमसी के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मरीज रतन लाल शर्मा की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था. ऐसी स्थिति में “असाध्य रोग योजना” के तहत मरीज का पूरा इलाज निःशुल्क किया गया, जबकि इस तरह की सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में लागत 3 से 4 लाख रुपये लिए जाते हैं. उसे सरकारी योजना के माध्यम से मुफ्त कर मरीज को नई जिंदगी दी गई. यह उपलब्धि न केवल मेडिकल उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है. एसएन मेडिकल कॉलेज में हृदय की पहली बीटिंग हार्ट सर्जरी सफल रही है. हमारा लक्ष्य है कि अब आगरा के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत न पड़े.

इन टीम ने की सफल सर्जरी

CTVS सर्जन टीम: डॉ. सुशील सिंघल, डॉ. शिव, डॉ. सुलभ गर्ग, डॉ. आरती.

एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर: डॉ. अपूर्वा मित्तल, डॉ. योगिता, डॉ. अतिहर्ष मोहन अग्रवाल, डॉ. अमिता, डॉ. रोहन, डॉ. अखिल, डॉ. विकास यादव.

सहयोगी स्टाफ: सिस्टर प्रमिला, श्वेता, सुमन, प्रिया एवं सहायक सचिन व मोनू.

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Last Updated : April 17, 2026 at 5:52 PM IST

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