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राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं को भड़काना ठीक नहीं, भूपेश बघेल और कांग्रेस ने कभी नहीं किया श्रीराम का समर्थन : सरोज पांडेय

पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय सोमवार को कोरबा के प्रवास पर थीं. इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं.

SAROJ PANDEY ON CJP PROTEST
सरोज पांडेय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 7:32 AM IST

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कोरबा: सरोज पांडेय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. सोनम वांगचुक द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर की जा रही हड़ताल और आमरण अनशन को उन्होंने राजनीतिक लाभ से प्रेरित बताया. यह भी कहा कि छात्र छात्राओं की भावनाओं को अपने लाभ के लिए भड़काना ठीक नहीं है. सरोज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी हमला बोला. चेक दिखाने और कथित चंदा चोरी के विवाद पर उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि वह कभी भी श्री राम के समर्थक नहीं रहे हैं.

सवाल : सोनम वांगचुक दिल्ली में आमरण अनशन पर हैं, नीट पेपर लीक कांड के बाद वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है?

जवाब : सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और मुझे लगता है कि उनकी जो मांग है. जिस प्रकार की वह बातें कह रहे हैं. उसमें सरकार आगे कार्रवाई कर रही है. यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है. राजनीतिक लाभ लेने के लिए छात्रों की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए.

कोरबा में सरोज पांडेय से खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : नीट पेपर मामले में कहीं न कहीं, ऐसा नहीं लगता की चूक हुई है. छात्रों का अहित तो हुआ है और कुछ ठोस बयान सरकार की तरफ से आना चाहिए

जवाब : इस पर मंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट की है. उन्होंने विषय को प्रमुखता से स्पष्टता के साथ रखा है. मुझे लगता है कि उसमें कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है. जो घटनाक्रम घटित हुआ, निश्चित तौर पर वह नहीं घटना चाहिए था. लेकिन बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं में यदि ऐसा कुछ घट गया है तो शिक्षा मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है.

सवाल : फिलहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चला, उसमें विपक्ष का ऐसा कहना है कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता ही विपक्ष की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं. तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है?

जवाब : मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है. भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो चुनकर आते हैं, उनका काम है कि वह सरकार के विषय को रखें. सरकार की बातों को प्रमुखता से जनता के बीच बताएं और सरकार को भी अलर्ट करें. हालांकि यह अलर्ट करने का काम विपक्ष का होता है. लेकिन अगर किसी विषय को अपने क्षेत्र की जनता के विषय को कोई विधायक उठना है. तो इसमें कुछ गलत नहीं है.

सवाल : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चेक लेकर आये थे. चेक नंबर बताया कि इन्होंने कितना चंदा दिया था, राम मंदिर निर्माण के लिए. जो कथित चंदे का मामला चल रहा है. इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी?

जवाब : भूपेश बघेल जी इस बात को कहते हैं, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है. भूपेश बघेल को याद करना चाहिए कि उनके कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम का समर्थन नहीं किया है. भगवान राम के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया. उनके ही कार्यकाल में राम भक्तों पर गोली चली. उनके कार्यकाल में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने ही राम मंदिर नहीं बनने दिया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद होना चाहिए कि उनके पिताजी भी राम विरोधी थे. यह उन्हीं के पुत्र हैं, फिर किस विषय पर बात कहते हैं.

सवाल : भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राम हमारे भांचा हैं, इसलिए चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में?

जवाब : मुझे लगता है कि यह बहुत ही हास्यास्पद बात है. भूपेश बघेल और उनके द्वारा कही गई यह बातें सुनकर हंसी आती है. इस पर और क्या कहा जाए.

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