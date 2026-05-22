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प्रचार में दिखी भीड़! फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट, इस नगर परिषद के नतीजों ने चौंकाया

मंडी: जिला मंडी के सरकाघाट नगर परिषद चुनाव का एक परिणाम इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. वार्ड नंबर-7 बैहड़ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुमित कुमार को मतगणना में केवल एक वोट मिला. चुनाव परिणाम सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस नतीजे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. लोग हैरानी जता रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सक्रिय दिखाई देने वाले उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट कैसे मिला.

भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुए थे शामिल

सुमित कुमार कुछ समय पहले तक भाजपा से जुड़े हुए थे. बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था. कांग्रेस नेता पवन ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया गया था. उस समय कांग्रेस नेताओं ने इसे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जोड़ बताया था और क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के रूप में पेश किया था. पार्टी में शामिल होने के बाद सुमित कुमार लगातार सक्रिय रहे और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास करते रहे. कई कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली थी।.

चुनाव प्रचार में दिखाई दी थी सक्रियता

नगर परिषद चुनाव में वार्डों के आरक्षण में बदलाव के बाद सुमित कुमार ने वार्ड नंबर-7 बैहड़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया था. चुनाव मैदान में उतरने के बाद उन्होंने घर-घर जाकर प्रचार किया. वार्ड में पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री भी लगाई गई. चुनावी सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में उनके साथ समर्थकों की अच्छी मौजूदगी भी दिखाई देती रही. इसी कारण स्थानीय स्तर पर माना जा रहा था कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा और उम्मीदवार को अच्छा समर्थन मिल सकता है. लेकिन मतगणना के दौरान सामने आए परिणाम ने सभी को चौंका दिया.

एक वोट पर उठे कई सवाल