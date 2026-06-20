ETV Bharat / state

बाघ ST-18 ने आबाद किया अलवर बफर जोन, 11 पहुंचा टाइगरों का कुनबा, मानसून में पर्यटकों को कराएगा दीदार

कई दशकों तक बाघविहीन रहा बफर जोन : वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि बाघ एसटी-18 को सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जो एग्रेसिव व्यवहार करता है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. इसी का नतीजा है कि अलवर बफर भी अब टाइगरों से खूब आबाद हो रहा है. अभी सरिस्का बफर जोन में बाघों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई. अलवर बफर जोन को टाइगरों से आबाद करने का श्रेय सरिस्का के बाघ एसटी-18 को जाता है. सरिस्का के बफर जोन में लंबे समय बाद बाघों का विचरण देखने को मिल रहा है. पूर्व में राजशाही शासन के दौरान यहां बाघों की मौजूदगी की बात इतिहासकार करते हैं. बाद में कई दशकों से बफर जोन बाघविहीन रहा.

सरिस्का के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का के अलवर बफर रेंज में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में यहां 11 टाइगर हैं. इनमें बाघिन एसटी-19 के चार शावक एवं बाघिन एसटी-2302 के दो शावक शामिल हैं. इसके अलावा बाघ एसटी-18, बाघिन एसटी-2403 और 2404 ने भी अपनी टैरिटरी बफर में बना रखी है. बाघ-बाघिन एवं शावक बफर रेंज के बारा लिवारी एवं अंधेरी क्षेत्र में पर्यटकों को खूब लुभाते रहे हैं.

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व का अलवर बफर जोन के बाघों से आबाद होने का श्रेय बाघ एसटी-18 को जाता है. बाघ एसटी-18 ने यहां न केवल टाइगरों को पुनर्वास किया, बल्कि बाघों का कुनबा 11 तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा यहां पर्यटन को पंख लगाए. मानसून में सरिस्का के ज्यादा रूटों पर सफारी बंद रहेगी, तब अलवर बफर पर्यटकों को बाघों का दीदार करा खूब लुभाएगा. टाइगरों का कुनबा बढ़ने से अब अलवर बफर में पर्यटकों को बाघों की साइटिंग आसान हो रही है. करीब 2 साल से पर्यटकों से दूर बाघ एसटी-18 जंगल में विचरण कर रहा था. गत 25 मई को सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ एसटी-18 की साइटिंग हुई थी.

सरिस्का से चलकर आया था बाघ एसटी-18: अलवर बफर जोन सरिस्का टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है. वर्ष 2012 में अलवर वन मंडल क्षेत्र को सरिस्का में शामिल कर इसे अलवर बफर का दर्जा दिया था. बाद में सरिस्का प्रशासन ने वर्ष 2015 में यहां पर्यटकों की सफारी शुरू कराई. शुरुआती दौर में यहां बाघ नहीं होने से पर्यटकों का ज्यादा आकर्षण सरिस्का की सदर रेंज रही. बाद में बाघ एसटी-18 टैरिटरी की तलाश में सरिस्का की सदर रेंज से बाहर निकल बफर रेंज में पहुंचा. यहीं अपनी टैरिटरी बनाई. बाद में बाघिन एसटी-19 भी टैरिटरी की तलाश में सरिस्का से यहां पहुंची और डेरा जमाया. यहीं से शुरू हुआ अलवर बफर रेंज के आबाद होने का सफर. दोनों बाघ- बाघिन को अलवर बफर रेंज का जंगल खूब रास आया. नतीजतन यहां नए शावक जन्म लेने लगे. वर्तमान में अलवर बफर रेंज में बाघों की संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच चुकी है. अकेले अलवर बफर जोन में टाइगर की संख्या वर्तमान में प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व के बाघों से ज्यादा है.

पढ़ें:सरिस्का से बाहर निकल रहे शावक, अब रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी, एनटीसीए से अनुमति का इंतजार

अलवर बफर का एक टाइगर हरियाणा तक पहुंचा: अलवर बफर रेंज का एक टाइगर पूर्व में हरियाणा राज्य तक पहुंच चुका है. बफर का टाइगर 2303 पूर्व में यहां से निकलकर पड़ोसी राज्य के रेवाड़ी जिले तक पहुंच गया था. बाद में इस टाइगर को प्रदेश के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भेज दिया गया, लेकिन वहां बाघों की टैरोटियल फाइट में इस बाघ-2303 की मौत हो गई. सरिस्का से अब तक एक ही बाघ को किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था और यह बाघ था 2303, लेकिन यह किसी अन्य टाइगर रिजर्व की लंबे समय तक शान नहीं बन पाया.

बफर के सभी शावक बाघ एसटी- 18 के: अलवर बफर रेंज में वर्तमान में 11 बाघ हैं. इनमें वर्तमान में 6 शावक, 4 बाघिन एवं एक बाघ है. बफर रेंज के शावक बाघ एसटी-18 की संतान हैं. पिछले कुछ सालों में अलवर बफर रेंज में नए शावकों का जन्म हुआ है. बफर का जंगल बाघों के लिए अच्छा रहा है. इसी कारण यहां बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा है. खास बात है कि सरिस्का के अलवर बफर की सीमा अलवर शहर की सीमा से सटी है. इस कारण कई बार पूर्व में बफर के टाइगर अलवर शहर की सीमा के नजदीक तक पहुंच चुके हैं.

पढ़ें: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का अर्ध शतक, अलवर बफर जोन में बाघिन दो शावकों संग दिखी

तीन महीने बफर में रहेगी चहल-पहल: मानसून के दौरान सरिस्का टाइगर रिजर्व के ज्यादातर रूटों पर सफारी बंद रहती है. पूर्व के कुछ वर्षों में सरिस्का के केवल एक रूट पाण्डुपोल रूट पर ही पर्यटकों का सफारी की अनुमति रहती है, लेकिन अलवर बफर रेंज के दोनों रूटों पर पर्यटकों को सफारी की अनुमति रहती है. इस कारण ज्यादातर पर्यटक मानसून के दौरान सरिस्का के बजाय बफर में सफारी का आनंद लेने आते हैं. मानसून के दौरान एक जुलाई से 30 सितम्बर तक सरिस्का में एक रूट के अलावा सफारी बंद रहती है.

पढ़ें: सरिस्का से आई खुशखबरी, बफर जोन में बाघिन 2302 के साथ दिखा एक शावक, कुनबा बढ़कर हुआ 49