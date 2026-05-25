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सरिस्का का बाघ 'सुल्तान ST-18' दो साल बाद आया सामने, वाटरहोल में अठखेलियां करते दिखे ST-19 के चार शावक

सरिस्का में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है. यहां इस बार 30 प्रतिशत अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है.

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का में दो साल बाद दिखा बाघ 'सुल्तान' (Etv Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 3:50 PM IST

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अलवर: भीषण गर्मी में एक ओर मनुष्य अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ते तापमान के कारण वन्यजीवों को खुद को गर्मी से बचाने के लिए वाटर होल्स का सहारा लेना पड़ रहा है. इसी कारण सरिस्का में सफारी के दौरान पर्यटकों को ज्यादातर साइटिंग वाटर होल्स के आसपास ही हो रही है. रविवार शाम को सरिस्का की बफर रेंज में सफारी पर गए पर्यटकों को दो साल बाद बफर रेंज के 'सुल्तान' के नाम से विख्यात बाघ एसटी-18 के दीदार हुए, जिससे पर्यटक गदगद हो गए. बफर रेंज के इस सुल्तान को उसके आक्रामक (एग्रेसिव) स्वभाव के लिए भी जाना जाता है.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि वह रविवार शाम को बफर रेंज के बारा लिवारी ट्रैक पर सफारी के लिए गए थे. जंगल के पहले ही वाटर होल पर उन्हें बाघिन एसटी-19 व चार शावकों की साइटिंग हुई, जो करीब डेढ़ घंटे तक चली. इसके बाद वह अंधेरी ट्रैक पर आगे बढ़े. यहां उन्हें बाघिन 2302 व शावकों के दीदार की उम्मीद थी, लेकिन इसी दौरान बफर रेंज के सुल्तान एसटी-18 ने अचानक सबको सरप्राइज कर दिया. करीब दो साल से यह बाघ पर्यटकों से दूर जंगलों में विचरण कर रहा था.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा (Etv Bharat Alwar)

पढ़ें: चार साल बाद जमवा रामगढ़ से सरिस्का लौटा बाघ ST-24, अब अपने ही भाइयों से होगी टैरिटरी की जंग

रविवार शाम वह सफारी ट्रैक पर आकर करीब एक घंटे तक बैठा रहा. हिमांशु ने बताया कि बफर रेंज का सुल्तान एसटी-18 उस रेंज में जन्मे 9 शावकों का पिता है. वह सरिस्का के जंगल के अंदर अधिक विचरण करता है, इसलिए कभी-कभार ही पर्यटकों को दिखता है. उसे आक्रामक बाघों में गिना जाता है.

लगातार हो रही बफर में साइटिंग: भीषण गर्मी के इस दौर में भी सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को लगातार बाघों के दीदार हो रहे हैं. इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है. सरिस्का प्रशासन के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 प्रतिशत अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई गई है.

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SULTAN IN TIGER RESERVE
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