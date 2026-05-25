ETV Bharat / state

सरिस्का का बाघ 'सुल्तान ST-18' दो साल बाद आया सामने, वाटरहोल में अठखेलियां करते दिखे ST-19 के चार शावक

अलवर: भीषण गर्मी में एक ओर मनुष्य अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ते तापमान के कारण वन्यजीवों को खुद को गर्मी से बचाने के लिए वाटर होल्स का सहारा लेना पड़ रहा है. इसी कारण सरिस्का में सफारी के दौरान पर्यटकों को ज्यादातर साइटिंग वाटर होल्स के आसपास ही हो रही है. रविवार शाम को सरिस्का की बफर रेंज में सफारी पर गए पर्यटकों को दो साल बाद बफर रेंज के 'सुल्तान' के नाम से विख्यात बाघ एसटी-18 के दीदार हुए, जिससे पर्यटक गदगद हो गए. बफर रेंज के इस सुल्तान को उसके आक्रामक (एग्रेसिव) स्वभाव के लिए भी जाना जाता है.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि वह रविवार शाम को बफर रेंज के बारा लिवारी ट्रैक पर सफारी के लिए गए थे. जंगल के पहले ही वाटर होल पर उन्हें बाघिन एसटी-19 व चार शावकों की साइटिंग हुई, जो करीब डेढ़ घंटे तक चली. इसके बाद वह अंधेरी ट्रैक पर आगे बढ़े. यहां उन्हें बाघिन 2302 व शावकों के दीदार की उम्मीद थी, लेकिन इसी दौरान बफर रेंज के सुल्तान एसटी-18 ने अचानक सबको सरप्राइज कर दिया. करीब दो साल से यह बाघ पर्यटकों से दूर जंगलों में विचरण कर रहा था.