ETV Bharat / state

सरिस्का में एक ही दिन में पांच टाइगर दिखे, रणथंभौर में शावकों के साथ दिखी बाघिन सुल्ताना की सैर

अलवर/सवाईमाधोपुर: पर्यटन सीजन में बाघों की अच्छी साइटिंग होने से सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. सैलानी नव वर्ष की शुरुआत में टाइगर साइटिंग के अद्भुत नजारे देख गदगद हैं. रविवार का दिन टूरिस्टों के लिए तब यादगार बन गया, जब संभवत: पहली बार सरिस्का में एक ही दिन में पर्यटकों को अलग अलग स्थानों पर पांच टाइगरों की साइटिंग हुई. कुछ दिन पहले सरिस्का में तीन शावकों के साथ एक बाघिन भी दिखाई दे चुकी है. एक दो टाइगर व शावकों की साइटिंग अब सरिस्का में आम बात हो गई है. यही कारण है कि अब देश-विदेश में टाइगर रिजर्व सरिस्का की ख्याति बढ़ रही है. इधर, रणथंभौर में भी मंदिर मार्ग पर बाघिन सुल्ताना अपने शावकों के साथ दिखाई दी.

सरिस्का के कैंटर चालक राजू ने बताया कि रविवार को सरिस्का में पर्यटकों की भरमार रही. नए साल में पहले वीकेंड पर सरिस्का न केवल टूरिस्टों से गुलजार रहा, बल्कि टाइगरों से भी आबाद रहा. इसका नजारा रविवार को सरिस्का में दिखाई दिया, जब सदर रेंज में बाघिन एसटी-9 जोहड़ के पास पानी पीती हुई दिखाई दी. खास बात यह रही कि इस दौरान जोहड़ के दूसरी ओर दो भैंसें भी खड़ी थीं, लेकिन बाघिन को देख भैंसें विचलित नहीं हुईं और न ही भैंसों को देख बाघिन हमलावर हुई. केवल बाघिन व भैंसें एक-दूसरे को देखती रहीं. पर्यटकों को ऐसा अद्भुत नजारा कम ही देखने को मिलता है. इसके अलावा बाघ एसटी-25 भी पर्यटकों को सरिस्का के सदर रेंज में जोहड़ पर पानी पीता दिखाई दिया. इसके अलावा बाघिन टी-23 अपने दो शावकों के साथ अलवर बफर जोन स्थित अंधेरी के जंगल में एनीकट के पास दिखाई दी.

पढ़ें: नए साल पर सरिस्का ने बढ़ाया अलवर का मान, हजारों पर्यटकों ने की सफारी