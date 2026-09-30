ETV Bharat / state

सरिस्का टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सीजन का आगाज 1 अक्टूबर से, 35 जिप्सी कैंटर तैयार, अक्टूबर की बुकिंग फुल

सरिस्का में वर्तमान में 56 बाघ, बाघिन और शावक हैं.जंगल सफारी में बाघ—बाघिन और पैंथर सहित विभिन्न वन्यजीव दिखाई दे सकते हैं.

Alwar Sariska Tiger Reserve
टाइगर रिजर्व सरिस्का (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के एकमात्र टाइगर रिजर्व सरिस्का में तीन महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर 1 अक्टूबर से जंगल सफारी का रोमांच शुरू हो सकेगा. मानसून के चलते सरिस्का 1 जुलाई से तीन महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहता है. अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से नए पर्यटन सीजन की शुरुआत होगी. इससे जंगल की पगडंडियों पर एक बार फिर जिप्सी और कैंटर में देश विदेश से आने वाले पर्यटक सफारी का आनंद लेते दिखाई देंगे.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि नए पर्यटन सीजन को लेकर मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सफारी मार्गों की मरम्मत करा दी गई है, जिससे वनभ्रमण के दौरान पर्यटकों को परेशानी नहीं हो. पर्यटकों में सफारी को लेकर उत्साह है. अक्टूबर महीने की ज्यादातर सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग पहले ही हो चुकी है. सरिस्का में राजस्थान के अलावा दिल्ली एनसीआर और देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए भी सरिस्का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

पढ़ें: सरिस्का टाइगर रिजर्व में 56 बाघों के लिए जंगल पड़ रहा कम, 170 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी

तीन माह से पर्यटकों के लिए बंद था सरिस्का: कटियार ने बताया कि मानसून सीजन के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर पर्यटन क्षेत्र प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से तीन महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहता है. इस अवधि में जंगल में वन्यजीवों की गतिविधियों और मानसून के कारण प्रभावित होने वाले सफारी मार्गों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की आवाजाही रोकी जाती है. उन्होंने बताया कि तीन महीने के अंतराल के बाद अब 1 अक्टूबर से सरिस्का में फिर पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी.

35 वाहन कराएंगे जंगल का भ्रमण: सरिस्का में जंगल सफारी कराने के लिए 35 जिप्सी और कैंटर वाहनों की व्यवस्था है. सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को प्राथमिकता दी जाएगी. ऑनलाइन बुकिंग के बाद यदि वाहनों में सीटें उपलब्ध रहती हैं तो खाली सीटों के आधार पर ऑफलाइन टिकट भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि सफारी के दौरान पर्यटकों को सरिस्का प्रशासन के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

पढ़ें: सरिस्का में चैलेंज बनने वाले टाइगर्स दूसरे रिजर्व में होंगे शिफ्ट, प्रशासन कर रहा चिह्नित

सुबह 6 बजे से शुरू होगी पहली पारी: सीसीएफ कटियार ने बताया कि नए पर्यटन सीजन के पहले दिन सुबह 6 बजे सफारी की पहली पारी शुरू होगी. इसके बाद निर्धारित समय के अनुसार दूसरी पारी में भी पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराया जाएगा. सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ बाघिन के साथ पैंथर, चीतल, सांभर, बारहसिंगा सहित विभिन्न वन्यजीव दिखाई दे सकते हैं. सरिस्का में वर्तमान में 56 बाघ, बाघिन और शावक हैं.

TAGGED:

NEW TOURISM SEASON SARISKA
TIGER PANTHER SIGHTING
GYPSY CANTER SAFARI ONLINE BOOKING
TWO SHIFTS ONLINE BOOKING FULL
ALWAR SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.