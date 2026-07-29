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विश्व बाघ दिवस: सरिस्का का शून्य से शिखर तक सफर, बेहतर बाघ संरक्षण की दुनिया में मिसाल

सरिस्का में 2005 में एक भी बाघ नहीं बचा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन, सफल पुनर्वास और बेहतर प्रजनन के चलते आज 56 बाघ हैं.

Cubs walking alongside a tigress in Sariska
सरिस्का में बाघिन के साथ कदमताल करते शावक (Photo: CCF and Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 12:11 PM IST

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अलवर: कभी अवैध शिकार के कारण बाघविहीन होकर देश-दुनिया में वन्यजीव संरक्षण की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाने वाला सरिस्का टाइगर रिजर्व आज दुनिया भर में बेहतर बाघ संरक्षण की मिसाल बन चुका है. वर्ष 2005 में सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन, सफल पुनर्वास और बेहतर प्रजनन का नतीजा है कि आज सरिस्का में 56 बाघों का परिवार बसता है. खास बात है कि सरिस्का अब केवल पुनर्वासित बाघों पर निर्भर नहीं है, बल्कि बेहतर प्रजनन दर के चलते बाघ संरक्षण में कई बड़े टाइगर रिजर्व से आगे की कतार में खड़ा है. एक तरह से देश का सबसे सफल टाइगर संरक्षण मॉडल है.

दुनिया का पहला टाइगर रिलोकेशन हुआ: सरिस्का टाइगर रिजर्व अवैध शिकार के चलते 2005 में बाघविहीन हो गया था. सरिस्का को फिर बाघों से आबाद करने को राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और वन विभाग ने दुनिया का पहला टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया. 28 जून 2008 को रणथंभौर से एयरलिफ्ट कर पहला बाघ एसटी-1 सरिस्का लाया गया, जबकि 4 जुलाई 2008 को बाघिन एसटी-2 को यहां लाकर छोड़ा गया. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 11 बाघ और बाघिनों का भी पुनर्वास किया गया. यह टाइगर रिलोकेशन सरिस्का ही नहीं, दुनिया भर में मिसाल बना.

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शावक जन्म के लिए चार साल इंतजार: रणथंभौर से बाघ का सफल पुनर्वास कराने के बाद भी सरिस्का रिजर्व को पहले शावक जन्म के लिए करीब चार साल इंतजार करना पड़ा था. वर्ष 2008 में टाइगर रिलोकेशन के बाद सरिस्का में अगस्त 2012 में बाघिन एसटी-2 ने पहली बार दो शावकों को जन्म दिया. इसके बाद सरिस्का के बाघों से आबाद होने का सिलसिला शुरू हुआ. वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि सरिस्का को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में बाघिन एसटी-2 का महत्वपूर्ण रोल रहा है. इसी कारण बाघिन एसटी-2 को सरिस्का में राजमाता का दर्जा दिया गया. करीब 19 साल की लंबी आयु के बाद प्राकृतिक मौत के बाद सरिस्का प्रशासन की ओर से सरिस्का में उसका स्टेच्यू भी बनाया गया है. वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि सरिस्का के लगभग 34 बाघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाघिन एसटी-2 से जुड़े माने जाते हैं.

The Pampering of Tigers
बाघों का लाड-दुलार (Photo: CCF and Social Media)

जहां नहीं मानवीय दखल, वहां बढ़ा कुनबा: सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में जिन क्षेत्रों में मानवीय दखल कम या शून्य है, वहां बाघों की प्रजनन दर बेहतर रही है. सरिस्का में बसे गांवों के पुनर्वास के बाद जिन क्षेत्रों में मानवीय दखल कम रही, वहां बाघिनों ने चार-चार के जोड़े में शावकों को जन्म दिया. इनमें बाघिन एसटी-12, एसटी-17, बाघिन एसटी- 19 और एसटी-22 ने एक-एक बार में चार-चार शावकों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बनाया. एसटी-17 और एसटी-14 ने तीन-तीन बार सफल प्रजनन किया. बीते तीन वर्षों में सरिस्का में 29 शावकों का जन्म हुआ. इसके विपरीत सरिस्का में जहां मानवीय दखल ज्यादा रही, वहां बाघों का कुनबा नहीं बढ़ सका. इसी का नतीजा है कि सरिस्का में बाघिन एसटी-7 व एसटी-8 कभी मां नहीं बन पाई.

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बेहतर संरक्षण प्लान से हुआ आबाद: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वर्ष 2014 में 10 वर्षीय टाइगर संरक्षण प्लान तैयार किेया गया. यह टाइगर प्लान सरिस्का को बाघों से आबाद कर शिखर तक पहुंचाने वाला रहा. दस वर्षीय प्लान के दौरान सरिस्का में 2024 तक करीब 44 बाघ बढ़े. सरिस्का प्रशासन अब वर्ष 2034 के लिए टाइगर संरक्षण प्लान तैयार कर रहा है. इस प्लान की सफलता के बाद बाघों की संख्या में सरिस्का रणथंभौर से आगे निकल सकता है. अभी सरिस्का में 56 बाघ हैं. इनमें 11 बाघ, 17 बाघिन व 28 शावक हैं. सरिस्का में बाघों की वर्तमान संख्या अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

The Crown Prince of Sariska
सरिस्का का युवराज (Photo: CCF and Social Media)

गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया हो तेज: सरिस्का एवं आसपास 29 गांव बसे हैं. इनमें राज्य सरकार की ओर से कोर एरिया से 11 गांवों की विस्थापन प्रक्रिया शुरू की गई है. इनमें 5 गांव पूरी तरह विस्थापित हो चुके जबकि कुछ अन्य गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया जारी है. सरिस्का में बसे गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी आने से जंगल में मानवीय दखल कम हो सकेगी. ऐसे में उन क्षेत्रों में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ सकेगा.

Sariska Gate
सरिस्का गेट (ETV Bharat Alwar)

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परिंदे भी लुभाते हैं: सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में पर्यटकों के लिए केवल बाघ ही आकर्षण नहीं है, बल्कि यहां के परिंदों की चहचहाहट भी देश दुनिया से सैलानियों को लुभाती है. सरिस्का में सर्दियों में कई देशों से 300 से ज्यादा प्रजातियों के परिंदे यहां आते हैं. ये सर्दियों में यहां कई महीने जलस्रोतों पर प्रवास कर सरिस्का की ख्याति में चार चांद लगाते हैं.

आंकड़ों में सरिस्का टाइगर रिजर्व

  • सरिस्का में अभी 56 टाइगर
  • 2024 में 13 शावकों का जन्म
  • 2025 में 9 शावकों का जन्म
  • 2026 (जुलाई तक) में 7 शावकों का जन्म
  • 11 वयस्क नर बाघ
  • 17 वयस्क बाघिन
  • 28 शावक
  • सरिस्का में 2005 में बाघ शून्य,
  • सरिस्का में 2026 में 56 बाघ
  • सरिस्का में 2008 में हुआ दुनिया का पहला सफल टाइगर रिलोकेशन मॉडल
  • सरिस्का में 28 जून 2008 को रणथंभौर से एयरलिफ्ट कर पहला बाघ एसटी-1
  • सरिस्का में चरणबद्ध तरीके से 11 बाघ और बाघिनों का कराया गया पुनर्वास
  • सरिस्का में अगस्त 2012 में बाघिन एसटी- 2 ने पहली बार जन्मे दो शावक
  • एसटी-2 बनी सरिस्का की राजमाता
  • सरिस्का में बीते तीन साल में 29 शावकों का जन्म
  • सरिस्का में 2014 से 2024 तक करीब 44 बाघ बढ़े
  • सरिस्का में बाघिन एसटी-12, एसटी-17, एसटी— 19 और एसटी-22 ने चार-चार शावकों को दिया जन्म
  • सरिस्का में बाघिन एसटी- 7 व एसटी- 8 कभी मां नहीं बन पाई
  • सरिस्का में हर साल आते हैं 300 से ज्यादा प्रजातियों के परिंदे

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