सरिस्का टाइगर रिजर्व: युवा बाघों की टेरिटरी को लेकर बढ़ी चिंता, 'सांगा' की तलाश जारी
सरिस्का में युवा बाघों की की टेरिटरी और सांगा की गुमशुदगी को लेकर रेडियो कॉलर का प्रस्ताव भेजा गया है.
Published : February 2, 2026 at 10:52 AM IST
अलवर : राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए पिछला कुछ समय खुशियों भरा रहा है. बाघों के कुनबे में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने वन्यजीव प्रेमियों को तो उत्साहित किया है, लेकिन अब यही बढ़ती संख्या सरिस्का प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. आलम यह है कि करीब एक दर्जन शावक अब युवा (सब-एडल्ट) हो चुके हैं और अपनी खुद की सल्तनत यानी 'टेरिटरी' बनाने की होड़ में हैं.
नई टेरिटरी की तलाश और 'सांगा' की गुमशुदगी ने बढ़ाई धड़कनें : सरिस्का के कोर एरिया में पहले से ही ताकतवर और पुराने बाघ अपना साम्राज्य जमाए बैठे हैं. ऐसे में युवा हो रहे बाघों के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वे अपनी जगह बनाने के लिए पुराने बाघों से खूनी संघर्ष करें, या फिर जंगल की सीमा लांघकर नए ठिकानों की तलाश में बाहर निकल जाएं.
संघर्ष की आशंका : इसी बीच, बाघिन एसटी-12 के युवा पुत्र 'सांगा' की लोकेशन पिछले कई दिनों से न मिलना सरिस्का प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बन गया है. सांगा जैसे युवा बाघों का व्यवहार अभी पूरी तरह से अनिश्चित है, जिसके चलते उनके रिजर्व क्षेत्र से बाहर इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने की आशंका बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि जो शावक अब डेढ़ से दो साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी शारीरिक शक्ति अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वे पुराने और अनुभवी बाघों को उनकी टेरिटरी से खदेड़ सकें. सरिस्का के घने जंगलों में वर्चस्व की यह जंग अब तेज होने वाली है. सरिस्का प्रशासन को डर है कि टेरिटरी की इस खींचतान में युवा बाघ कहीं आसपास के क्षेत्रों या गांवों में न घुस जाएं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है.
सीसीएफ का मास्टर प्लान: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ और फील्ड डायरेक्टर संग्रामसिंह कटियार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब कड़े कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि सरिस्का देश का एकमात्र ऐसा रिजर्व है जहां हर बाघ की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती है. संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघिन एसटी-12 के नर शावक सांगा के विचरण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निगरानी की जा रही है. नर शावक की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सरिस्का के अतिरिक्त रणनीतिक स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि विशेष निगरानी दलों द्वारा नर शावक की प्रतिदिन की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि युवा बाघ के सरिस्का रिज़र्व क्षेत्र से बाहर जाने की स्थिति को देखते हुए समीपवर्ती वन मंडलों को भी सूचित किया गया है. सरिस्का टाइगर रिज़र्व प्रशासन की ओर से समीपवर्ती वन मंडलों से समन्वय कर संयुक्त गहन निगरानी की जा रही है.
प्रशासन की वर्तमान रणनीति:-
- रेडियो कॉलर का प्रस्ताव: 12 सब-एडल्ट बाघों की सटीक लोकेशन जानने के लिए उच्चाधिकारियों को रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है.
- कैमरा ट्रैप का जाल: सांगा और अन्य युवा बाघों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं.
- पड़ोसी जिलों से समन्वय: यदि कोई बाघ सीमा लांघता है, तो इसके लिए समीपवर्ती वन मंडलों के साथ संयुक्त निगरानी दल तैनात किए गए हैं.
सरिस्का के लिए गौरव और चुनौती का समय : वर्ष 2024 और 2025 में सरिस्का को करीब 22 नए शावकों की सौगात मिली. यह संख्या बताती है कि यहां का पारिस्थितिकी तंत्र बाघों के अनुकूल है. लेकिन अब इन 'युवाओं' को संभालना और इन्हें सुरक्षित ठिकाना देना प्रशासन की असली परीक्षा है. फिलहाल, विशेष निगरानी दल दिन-रात जंगल की खाक छान रहे हैं ताकि 'सांगा' की लोकेशन मिल सके और भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित बाघ संघर्ष को टाला जा सके.
