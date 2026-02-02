ETV Bharat / state

सरिस्का टाइगर रिजर्व: युवा बाघों की टेरिटरी को लेकर बढ़ी चिंता, 'सांगा' की तलाश जारी

अलवर : राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए पिछला कुछ समय खुशियों भरा रहा है. बाघों के कुनबे में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने वन्यजीव प्रेमियों को तो उत्साहित किया है, लेकिन अब यही बढ़ती संख्या सरिस्का प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. आलम यह है कि करीब एक दर्जन शावक अब युवा (सब-एडल्ट) हो चुके हैं और अपनी खुद की सल्तनत यानी 'टेरिटरी' बनाने की होड़ में हैं.

​नई टेरिटरी की तलाश और 'सांगा' की गुमशुदगी ने बढ़ाई धड़कनें : ​सरिस्का के कोर एरिया में पहले से ही ताकतवर और पुराने बाघ अपना साम्राज्य जमाए बैठे हैं. ऐसे में युवा हो रहे बाघों के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वे अपनी जगह बनाने के लिए पुराने बाघों से खूनी संघर्ष करें, या फिर जंगल की सीमा लांघकर नए ठिकानों की तलाश में बाहर निकल जाएं.

संघर्ष की आशंका : ​​इसी बीच, बाघिन एसटी-12 के युवा पुत्र 'सांगा' की लोकेशन पिछले कई दिनों से न मिलना सरिस्का प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बन गया है. सांगा जैसे युवा बाघों का व्यवहार अभी पूरी तरह से अनिश्चित है, जिसके चलते उनके रिजर्व क्षेत्र से बाहर इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने की आशंका बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि जो शावक अब डेढ़ से दो साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी शारीरिक शक्ति अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वे पुराने और अनुभवी बाघों को उनकी टेरिटरी से खदेड़ सकें. सरिस्का के घने जंगलों में वर्चस्व की यह जंग अब तेज होने वाली है. सरिस्का प्रशासन को डर है कि टेरिटरी की इस खींचतान में युवा बाघ कहीं आसपास के क्षेत्रों या गांवों में न घुस जाएं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है.