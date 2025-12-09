ETV Bharat / state

सरिस्का का डिजिटल चेहरा: वन्यजीव गणना के लिए सैकड़ों कैमरे और 'एम-स्ट्राइप' ऐप तैनात

वर्ष 2022 में वन्य जीव गणना में सरिस्का में 19 वयस्क बाघ थे. अब सरिस्का इनका कुनबा बढ़कर 50 तक पहुंच गया है.

Sariska Tiger Reserve alwar
सरिस्का में विचरण करता बाघ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 8:36 PM IST

5 Min Read
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की गणना आधुनिक तकनीक से कराई जाएगी. इसके तहत शिकारी जानवरों के शिकार योग्य जानवरों (प्रे-बेस) की भी सटीक गणना की जाएगी. अभी सरिस्का में 25 से 30 हजार चीतल व सांभर आदि प्रे-बेस होने का अनुमान है. गणना करीब 150 वनकर्मी एवं प्रशिक्षित वॉलिंटियर्स पेपरलैस पद्धति से 'एम स्ट्राइप' ऐप के जरिए बाघ और पैंथर के पगमार्क, स्कैट तथा कैमरा फुटेज के माध्यम से करेंगे. इसके लिए सरिस्का के जंगल की पगडंडियों, जलस्रोतों एवं पहाड़ियों पर सैकड़ों कैमरे भी लगाए जाएंगे.

दो चरणों में होने वाली इस गणना के पहले चरण में मांसाहारी वन्यजीवों का 'साइन सर्वे' पद्धति से तथा शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए 'ट्रांजेक्ट लाइन' पद्धति का उपयोग किया जाएगा. वैसे तो राष्ट्रीय स्तर की बाघ गणना–2026 की प्रक्रिया सरिस्का में 1 दिसंबर से शुरू हो गई है, इसके तहत साइन सर्वे 12 से 15 दिसंबर एवं ट्रांजेक्ट सर्वे 16 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा. सरिस्का के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) प्रोटोकॉल के तहत सरिस्का टाइगर रिजर्व में 12 से 19 दिसंबर तक बाघ गणना का कार्य किया जाएगा. इसमें सरिस्का की प्रत्येक बीट में 4 दिन साइन सर्वे एवं 4 दिन ट्रांजेक्ट लाइन पद्धति से गणना की जाएगी. इस बार सरिस्का में बाघों के साथ-साथ पैंथरों की गणना भी की जाएगी. साथ ही हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर आदि प्रे-बेस के घनत्व की सटीक जानकारी जुटाई जाएगी.

उन्होंने बताया कि सरिस्का में वर्तमान में घनत्व के हिसाब से सांभर की सबसे अधिक आबादी है. अभी सरिस्का में सांभर व चीतल की आबादी 25 से 30 हजार के बीच है. उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय बाघ गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसमें प्रे-बेस की भी नए तरीके से गणना कराई जाएगी. इसकी रिपोर्ट के आधार पर पता चल सकेगा कि सरिस्का में प्रे-बेस की वास्तविक संख्या कितनी है.

यह होगी गणना की प्रक्रिया: बाघ गणना–2026 की प्रक्रिया सरिस्का में 1 दिसंबर से शुरू की गई है. इसमें बाघ के आवास क्षेत्रों को चार वर्ग किलोमीटर के ग्रिड में बांटकर वहां कैमरे लगाए गए हैं. प्रत्येक ग्रिड में सामान्यतः दो कैमरे लगाए गए हैं. इनमें ज्यादातर कैमरे जंगल की पगडंडियों, जलस्रोतों व पहाड़ियों के आसपास लगाए गए हैं. इस तरह सरिस्का में 45 दिनों तक सैकड़ों कैमरे विभिन्न स्थानों पर लगे रहेंगे. इसका उद्देश्य यह है कि जैसे ही बाघ कैमरे के सामने से गुजरेगा, उसकी तस्वीर कैद हो जाएगी. बाद में बाघों की इन तस्वीरों का उनकी धारियों के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा. कैमरा ट्रैप से जुटाए जाने वाले डेटा को एनटीसीए से साझा किया जाएगा. गणना के दौरान बाघों के अलावा पैंथर एवं अन्य वन्यजीवों और उनके प्रे-बेस की गणना कर बाघों की तुलना में अन्य वन्यजीवों के घनत्व का पता लगाया जाएगा.

अलग-अलग होगी गणना: वन्यजीव गणना में शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की गणना अलग-अलग तरीके से की जाएगी. इसमें पहले चरण में 12 से 15 दिसंबर तक साइन सर्वे में मांसाहारी यानी बाघ, बघेरे आदि की गणना की जाएगी. चार दिनों तक चलने वाले साइन सर्वे के तहत वनकर्मी व वॉलिंटियर्स मांसाहारी वन्यजीवों के पगमार्क, पंजे के निशान, स्कैट (मल) व शिकार के अवशेष जुटाएंगे. इस आधार पर सरिस्का में मांसाहारी वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा. वहीं दूसरे चरण में ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे के तहत 16 से 19 दिसंबर तक वनकर्मियों एवं वॉलिंटियर्स द्वारा ट्रांजेक्ट लाइन पर चलकर आसपास पाए जाने वाले शाकाहारी वन्यजीवों के निशानों का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा. इस आधार पर उनकी संख्या का आकलन किया जा सकेगा.

ऐप से होगी गणना प्रक्रिया: सरिस्का में शुरू हुई अखिल भारतीय बाघ गणना–2026 पूरी तरह पेपरलेस होगी. इस बार गणना में वनकर्मी व वॉलिंटियर्स कागज के बजाय 'एम स्ट्राइप' ऐप में सभी जानकारियां दर्ज करेंगे. इस बार राज्य सरकार ने बाघों की गणना के साथ-साथ लेपर्ड (तेंदुए) की वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने के निर्देश दिए हैं. इस प्रक्रिया में एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत जंगल में बाघों की उपस्थिति के वैज्ञानिक प्रमाण– पगमार्क, स्कैट, कैमरा ट्रैप के माध्यम से जुटाए जाएंगे. वनकर्मी जंगल में बाघों के पगमार्क, खरोंच, स्कैट और शिकार के निशानों को 'एम स्ट्राइप' ऐप में लोड करेंगे. साथ ही बाघ व लेपर्ड आदि की जीपीएस लोकेशन का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा. इससे पूर्व वर्ष 2022 में देशव्यापी बाघ गणना हुई थी, उस समय सरिस्का में 19 वयस्क बाघ रिकॉर्ड किए गए थे. हालांकि, अब सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 50 तक पहुंच गया है, जिसमें 11 नर, 18 मादा व 21 शावक शामिल हैं.

