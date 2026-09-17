सरिस्का टाइगर रिजर्व में 56 बाघों के लिए जंगल पड़ रहा कम, 170 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी
सरिस्का के नए बफर क्षेत्र में अलवर, दौसा और जयपुर का वन क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव है. एनटीसीए से मंजूरी मिलना बाकी है.
Published : September 17, 2026 at 2:12 PM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक समय बाघों की संख्या बढ़ाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब मामला इसके उलट है. यहां बाघों की संख्या 56 तक पहुंच गई. अब उनके लिए जंगल कम पड़ने लगा है. सरिस्का प्रशासन अब उनके लिए पर्याप्त जंगल विकसित करने के लिए जमीन के प्रबंध में जुटा है. इसके लिए सरिस्का में बसे सुकोला गांव को खाली कराया गया है. अजबगढ़-जमवारामगढ़ के पास एक प्रोजेक्ट के तहत मिली 170 बीघा जमीन को वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. वन क्षेत्र बढ़ेगा तो बाघ जयपुर की ओर कूच नहीं कर सकेंगे. भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लैंड बैंक बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है. साथ ही सरिस्का के आसपास की जमीन पर बफर क्षेत्र बनाने का 607 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है.
सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघों के लिए वन क्षेत्र के विस्तार पर भी लगातार काम किया जा रहा है. सरिस्का में बफर एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है. सरिस्का में बसे सुकोला गांव को लगभग खाली कराया जा चुका है. अब वहां केवल एक परिवार बचा है, जिसका जल्द स्वैच्छिक पुनर्वास कराने का प्रयास किया जाएगा.
पढ़ें: सरिस्का में चैलेंज बनने वाले टाइगर्स दूसरे रिजर्व में होंगे शिफ्ट, प्रशासन कर रहा चिह्नित
कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास पहले वन क्षेत्र और उससे लगी पड़त जमीनें पर्याप्त मात्रा में थीं, लेकिन समय के साथ इन जमीनों में कमी आई है. ऐसे में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बफर एरिया का विस्तार करने का प्रस्ताव चल रहा है. हाल ही में करीब 170 बीघा जमीन सरिस्का और अजबगढ़ के बीच जुड़े क्षेत्र में एक परियोजना के तहत प्राप्त हुई है. सीसीएफ कटियार ने बताया कि जिले में उपलब्ध लैंड बैंक की जमीनों को भी चिह्नित किया जा रहा है.
जंगल बढ़ेगा तो मिलेगी बाघों को रहवास की जगह: वर्तमान में सरिस्का में बाघों की संख्या 56 तक पहुंच चुकी है और इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि एक युवा मेल बाघ को अपनी टेरिटरी के लिए कम से कम 70-80 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र की जरूरत होती है, वहीं फीमेल टाइग्रेस को 30 से 40 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है. सरिस्का में वर्तमान में युवा बाघ अच्छी संख्या में हैं और जल्द ही कई शावक युवा बाघ के रूप में तैयार होने हैं, इसको देखते हुए सरिस्का में बाघों को अपनी टेरिटरी तैयार करने के लिए अतिरिक्त जंगल की जरूरत पड़ेगी. भविष्य की इसी आवश्यकता को देखते हुए लैंड बैंक बनाने, नया बफर क्षेत्र तैयार करने तथा अजबगढ़ के पास 170 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है.
इसे भी पढे़ं. विश्व बाघ दिवस: सरिस्का का शून्य से शिखर तक सफर, बेहतर बाघ संरक्षण की दुनिया में मिसाल
सरिस्का में अभी 1213 वर्ग किलोमीटर ही: सीसीएफ कटियार ने बताया कि वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्र 1213 वर्ग किलोमीटर है. इसमें 322 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र तथा 881 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया शामिल है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में अब 56 टाइगर हैं और सरिस्का का वर्तमान वन क्षेत्र बाघों के लिए कम पड़ने लगा है. भविष्य की जरूरत को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने बफर क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया है. इसमें 607 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जोड़ने का प्रयास है. इस बफर क्षेत्र में अलवर वन मंडल में राजगढ़ के आसपास का वन क्षेत्र, दौसा वन मंडल का क्षेत्र एवं जयपुर ग्रामीण का वह वन क्षेत्र जो सरिस्का से सटा है, उन्हें बफर क्षेत्र बढ़ाने के प्रस्ताव में शामिल किया गया है. एनटीसीए से मंजूरी मिलने के बाद यह क्षेत्र सरिस्का के बफर क्षेत्र में जुड़ पाएगा.
अतिक्रमण व गांवों का विस्थापन बढ़ी समस्या: सरिस्का के कई वन क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है. सरिस्का व आसपास के क्षेत्रों में बसे 29 गांवों का विस्थापन भी किया जाना था, लेकिन अब तक केवल 5 गांव ही पूरी तरह विस्थापित हो सके हैं और एक गांव सुकोला में अभी एक परिवार का विस्थापन कराया जाना शेष है.
पर्यटकों के लिए भी वन क्षेत्र बढ़ाना जरूरी: सरिस्का का वन क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत केवल बाघों के लिए नहीं है, बल्कि पर्यटकों को घूमने के लिए भी वन क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है. सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि अभी सरिस्का में पर्यटन के लिए 6.07 प्रतिशत वन क्षेत्र खुला है, इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की जरूरत है. सरिस्का प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है. सरकार से प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने पर पर्यटकों को घूमने के लिए ज्यादा क्षेत्र मिल सकेगा. इससे पर्यटकों को टहला वन क्षेत्र में सफारी के लिए अतिरिक्त ट्रैक मिल सकेंगे और पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग की संभावना भी बढ़ेगी. इससे सरिस्का में पर्यटन बढ़ सकेगा.
पढे़ं. जंगल की कहानी को फिल्म के रूप में पिरोने वाले फिल्म मेकर नल्ला मुथु सरिस्का पर तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्री