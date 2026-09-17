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सरिस्का टाइगर रिजर्व में 56 बाघों के लिए जंगल पड़ रहा कम, 170 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक समय बाघों की संख्या बढ़ाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब मामला इसके उलट है. यहां बाघों की संख्या 56 तक पहुंच गई. अब उनके लिए जंगल कम पड़ने लगा है. सरिस्का प्रशासन अब उनके लिए पर्याप्त जंगल विकसित करने के लिए जमीन के प्रबंध में जुटा है. इसके लिए सरिस्का में बसे सुकोला गांव को खाली कराया गया है. अजबगढ़-जमवारामगढ़ के पास एक प्रोजेक्ट के तहत मिली 170 बीघा जमीन को वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. वन क्षेत्र बढ़ेगा तो बाघ जयपुर की ओर कूच नहीं कर सकेंगे. भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लैंड बैंक बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है. साथ ही सरिस्का के आसपास की जमीन पर बफर क्षेत्र बनाने का 607 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघों के लिए वन क्षेत्र के विस्तार पर भी लगातार काम किया जा रहा है. सरिस्का में बफर एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है. सरिस्का में बसे सुकोला गांव को लगभग खाली कराया जा चुका है. अब वहां केवल एक परिवार बचा है, जिसका जल्द स्वैच्छिक पुनर्वास कराने का प्रयास किया जाएगा.

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कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास पहले वन क्षेत्र और उससे लगी पड़त जमीनें पर्याप्त मात्रा में थीं, लेकिन समय के साथ इन जमीनों में कमी आई है. ऐसे में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बफर एरिया का विस्तार करने का प्रस्ताव चल रहा है. हाल ही में करीब 170 बीघा जमीन सरिस्का और अजबगढ़ के बीच जुड़े क्षेत्र में एक परियोजना के तहत प्राप्त हुई है. सीसीएफ कटियार ने बताया कि जिले में उपलब्ध लैंड बैंक की जमीनों को भी चिह्नित किया जा रहा है.

जंगल बढ़ेगा तो मिलेगी बाघों को रहवास की जगह: वर्तमान में सरिस्का में बाघों की संख्या 56 तक पहुंच चुकी है और इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि एक युवा मेल बाघ को अपनी टेरिटरी के लिए कम से कम 70-80 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र की जरूरत होती है, वहीं फीमेल टाइग्रेस को 30 से 40 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है. सरिस्का में वर्तमान में युवा बाघ अच्छी संख्या में हैं और जल्द ही कई शावक युवा बाघ के रूप में तैयार होने हैं, इसको देखते हुए सरिस्का में बाघों को अपनी टेरिटरी तैयार करने के लिए अतिरिक्त जंगल की जरूरत पड़ेगी. भविष्य की इसी आवश्यकता को देखते हुए लैंड बैंक बनाने, नया बफर क्षेत्र तैयार करने तथा अजबगढ़ के पास 170 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है.