सरिस्का में टाइगर के बाद अब बर्ड सेंट्रिक टूरिज्म की कवायद, साइबेरिया, मध्य एशिया से प्रवास पर आते हैं परिंदे

प्रशासन सिलीसेढ़ झील के अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व के कई वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल कराने को प्रयासरत है.

Birds at a water source in Sariska
सरिस्का में एक जलस्रोत पर परिंदे (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 8:03 AM IST

4 Min Read
अलवर: टाइगर टूरिज्म से सरिस्का टाइगर रिजर्व की ख्याति देश विदेशों में बढ़ने के साथ ही अलवर जिला देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिले को पर्यटन हब बनाने के लिए अब सरिस्का में बर्डस सेंट्रिक टूरिज्म की पहल की गई है.सिलीसेढ़ झील के रामसर साइट में शामिल होने के बाद जिले में बर्डस सेंट्रिक टूरिज्म की संभावना बढ़ गई. यही कारण है कि सरिस्का प्रशासन अब सिलीसेढ़ झील के अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल कराने का प्रयास कर रहा है. इससे प्रवासी पक्षियों को अच्छा क्लाइमेट मिलने के साथ ही उनका संरक्षण किया जा सकेगा.

भरतपुर के केवलादेव उद्यान (घना पक्षी विहार) पक्षियों के लिए देश विदेश में विख्यात है. इसी तर्ज पर अब सरिस्का टाइगर रिजर्व को बर्डस सेंट्रिक टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने के प्रयास हैं. सरिस्का में कई जल स्रोत हैं, जहां लगातार पानी की उपलब्धता रहती है. वहां प्रवासी पक्षियों को अच्छी क्लाइमेट भी मिलता है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सरिस्का में करना का बास, मंगलसर, मानसरोवर बांध और सिलीसेढ़ झील, कांकबाड़ी फोर्ट के पास वेटलैंड हैं, जहां कई विदेशी पक्षी आते हैं. वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, साइबेरिया सहित अन्य कई देशों के प्रवासी पक्षी सरिस्का आते हैं.

प्रवासी पक्षियों पर बोले डीएफओ... (ETV Bharat Alwar)

सहारण ने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रयास कर जिले की सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित कराया. सरिस्का प्रशासन का प्रयास है कि आने वाले समय में सरिस्का टाइगर रिजर्व के कई जल स्रोतों को रामसर साइट में शामिल कराया जाए. इससे यहां पक्षियों के लिए सरक्षित क्षेत्र बनने से देशी-विदेशी पक्षी आएंगे. सरिस्का के वेटलैंड में प्रवासी प्रक्षियों को अच्छा हैबिटेट मिलने से यह उनके लिए ब्रीडिंग साइट भी बन सकती है. जब प्रवासी पक्षी आते हैं तो ब्रीडिंग भी करते हैं. इससे यहां प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ने से साइटिंग आसान हो सकेगी. इसका लाभ यह होगा कि बाघों की संख्या बढ़ने से जिस तरह सरिस्का में टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म विकसित हुआ है, उसी प्रकार प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ने व आसान साइटिंग से सरिस्का बर्डस सेंट्रिक टूरिज्म के लिए भी देश विदेश में पहचान बना सकेगा.

सिलीसेढ़ झील पर पहली बार बर्ड फेस्टिवल: जिले की सिलीसेढ़ झील एनसीआर ही नहीं पूरे देश में विख्यात है. यहां देशी-विदेशी परिंदों का जमावड़ा दिखता है. सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित करने के बाद अब यहां पहली बार 7 फरवरी को बर्डस फेस्टिवल किया जा रहा है. सरिस्का एवं सिलीसेढ़ झील पर 57 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी एवं 250 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं. फेस्टिवल से सिलीसेढ़ झील की ख्याति देश भर में बढ़ेगी.

सरिस्का में कई देशों से आते हैं पक्षी: सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सर्दी में मध्य एशिया के बार-हेडेड गूज, मंगोलिया के रुड्डी शेलडक, दक्षिण अफ्रीका के जैकोबिन कोयल, चीन और मालदीव के लेसर व्हिसलिंग डक, यूरोप के गार्गनी, साइबेरिया के कॉमन टील, उपोष्णकटिबंधीय यूरोप के कॉमन सैंडपाइपर और यूरोप, कजाकिस्तान व तिब्बत से नॉर्दर्न पिंटेल आदि प्रवासी पक्षी सरिस्का के जलस्रोतों पर पहुंचते हैं. इसके साथ ही सरिस्का में 32 प्रजातियों के रैप्टर्स जैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, बोनैलीज ईगल, शिकरा और व्हाइट-आइड बजर्ड आदि भी आसमान में मंडराते दिखाई देते हैं.

