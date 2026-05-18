सावधान ! सरिस्का प्रशासन ने शहर वासियों व ट्रैकर्स के लिए की एडवाइजरी जारी, वन क्षेत्र में अवैध रूप से न करें प्रवेश
शावकों की सुरक्षा बाघिन के अधीन रहती है, इसी के चलते बाघिन अत्यधिक हिंसक रहती है, जिससे अप्रिय घटना हो सकती है.
Published : May 18, 2026 at 5:07 PM IST
अलवर: शहर के समीप सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज के अधीन आने वन क्षेत्र में दो बाघिनों के अपने शावकों के साथ विचरण को देखते हुए सरिस्का प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. कारण है कि बाघिन अपने शावकों की सुरक्षा के चलते अत्यधिक हिंसक रहती है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी को देखते हुए सरिस्का प्रशासन की ओर से शहर वासियों, ट्रैक्टर्स व पैदल भ्रमण पर जाने वाले नागरिकों से अपील की गई है. गत दिनों में बफर रेंज में पर्यटकों को लगातार बाघिन अपने शावकों के साथ अठखेलियां करती हुई दिखाई दी है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि अलवर बफर वन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 11 बाघ, बाघिन व शावकों का विचारण है. बाघिन एसटी 19 अपने चार शावकों के साथ रेंज के अधीन बारा लिवारी, श्योदानपुरा, फायरिंग रेंज, जम्मूसाना क्षेत्र में विचरण कर रही है. साथ ही बाघिन एसटी 2302 अपने दो शावकों के साथ बाला किला, अंधेरी, चौड़ की होदी, किशन कुंड नाला, जय विलास एवं आसपास के क्षेत्र में विचरण कर रही है. सीसीएफ कटिहार ने कहा कि उक्त क्षेत्र में पैदल घूमना, ट्रैकिंग करना जानलेवा है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से लोग इन क्षेत्रों में ना जाएं.
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शावकों की सुरक्षा के चलते बाघिन अधिक हिंसक : सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार ने बताया कि जंगल में बाघिन अपने शावकों के साथ विचरण करते हुए अधिक हिंसक रहती है. कारण है कि शावकों की सुरक्षा बाघिन के अधीन रहती है, इसी के चलते बाघिन अत्यधिक हिंसक रहती है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना होने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सीसीएफ कटिहार ने शहर वासियों, ट्रैकर्स व वन क्षेत्र में पैदल भ्रमण के लिए जाने वाले लोगों से अपील की है कि वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश में करें.
शहर के समीप है बफर रेंज : सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज शहर के नजदीक है. ऐसे में वन्य जीव व मानव संघर्ष न हो इसी को देखते हुए सरिस्का प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है. कारण है कि बाघिन अपने शावकों के साथ जिन क्षेत्रों में विचरण कर रही है, इनमें से कई क्षेत्रों में कई शहर वासी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो कई लोग आवश्यक कारण भी वन क्षेत्र में घुसते हैं. ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए समय-समय पर सरिस्का प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश भी की जाती है.
पर्यटकों को कर रहे शावक आकर्षित : सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में बाघिन एसटी 19 व एसटी 2302 के शावक इन दिनों अपनी अठखेलियों से सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. गत दिनों पूर्व भी पर्यटकों को यहां पर एक दिन में 6 टाइगर्स की साइटिंग हुई थी. बफर रेंज में बढ़ती टाइगर साइटिंग से यहां पर आने वाले पर्यटक भी गदगद हो रहे हैं. तपती गर्मी में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बने वाटर होल्स पर बाघ, बाघिन व शावकों को भी लगातार देखा जा रहा है.