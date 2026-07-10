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सारिका चौधरी का बीजेपी पर जुबानी हमला, कहा–मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं का मानसिक स्तर गिरा

सारिका चौधरी ने कहा कि सीएम भजनलाल समोसे-कचौड़ी खाने में बिजी हैं. यह सरकार धरातल पर नजर नहीं आती है.

Sarika Chaudhary (center) at the press conference
प्रेस वार्ता में सारिका चौधरी (बीच में) (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
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कुचामन सिटी: राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. शुक्रवार को कुचामन सिटी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत मिलने और ढाई साल का समय बीत जाने के बाद भी सरकार के मंत्रियों में आपसी सामंजस्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों और पदाधिकारियों का मानसिक स्तर गिर चुका है और वे लगातार अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं. मंत्रियों के बीच खुद इतनी तनातनी है कि वे एक-दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं.

दिलावर के बयान पर जताया ऐतराज: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी को उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और गरिमा गिराने वाला बताया. उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है. मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सिर्फ भजन करने, समोसा खाने में व्यस्त हैं. उन्हें राज्य में जो घटना हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है. चाहे वह दुष्कर्म हो, पेपर लीक हो या फिर राजस्थान में आये दिन हो रही गुंडागर्दी ओर सरकार दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं. उन्होंने सहकारिता मंत्री गौतम दक और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों की आलोचना की. दिलावर के 'लव अफेयर के कारण सुसाइड' वाले बयान पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया.

पढ़ें: सिजेरियन डिलीवरी पर मंत्री के बयान पर भड़कीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कहा- खींवसर मानसिक रूप से बीमार

सीएम समोसे-कचौड़ी खाने में बिजी: ​कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ एक भी सबूत मिलने पर इस्तीफे का दावा किया था, लेकिन अब उनकी नैतिकता कहां गई? चौधरी ने कहा पूरा प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी हावी है. तबादलों के अंदर एक पर्टिकुलर विचारधारा और नेताओं को टारगेट करके उनके क्षेत्र से लोगों को दूर दूर फेंका जा रहा है. श्रीगंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है. सीएम भजनलाल समोसे-कचौड़ी खाने में बिजी हैं, उनका वो शौक है. हेलीकॉप्टर उनको मिला हुआ है, हर दूसरे दिन दिल्ली घूम कर आ जाते हैं. धरातल के ऊपर यह सरकार बिल्कुल जीरो है.

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