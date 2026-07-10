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सारिका चौधरी का बीजेपी पर जुबानी हमला, कहा–मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं का मानसिक स्तर गिरा

कुचामन सिटी: राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. शुक्रवार को कुचामन सिटी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत मिलने और ढाई साल का समय बीत जाने के बाद भी सरकार के मंत्रियों में आपसी सामंजस्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों और पदाधिकारियों का मानसिक स्तर गिर चुका है और वे लगातार अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं. मंत्रियों के बीच खुद इतनी तनातनी है कि वे एक-दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं.

दिलावर के बयान पर जताया ऐतराज: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी को उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और गरिमा गिराने वाला बताया. उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है. मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सिर्फ भजन करने, समोसा खाने में व्यस्त हैं. उन्हें राज्य में जो घटना हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है. चाहे वह दुष्कर्म हो, पेपर लीक हो या फिर राजस्थान में आये दिन हो रही गुंडागर्दी ओर सरकार दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त हैं. उन्होंने सहकारिता मंत्री गौतम दक और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों की आलोचना की. दिलावर के 'लव अफेयर के कारण सुसाइड' वाले बयान पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया.