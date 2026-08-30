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आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के नाम पर गड़बड़ी, 2 साल भी नहीं टिक पाया सरहुल सरना स्थल का मंडप, लोगों में नाराजगी

सरना स्थल का मंडप दिखाते जिला परिषद सदस्य ( ETV BHARAT )