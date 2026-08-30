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आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के नाम पर गड़बड़ी, 2 साल भी नहीं टिक पाया सरहुल सरना स्थल का मंडप, लोगों में नाराजगी

लातेहार में सरहुल सरना स्थल का मंडप अचानक भरभराकर गिर गया. यह मंडप दो साल पहले बनाया गया था.

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सरना स्थल का मंडप दिखाते जिला परिषद सदस्य (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
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लातेहार: सरकार द्वारा आदिवासी परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के नाम पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित तो की जा रही हैं, लेकिन उनमें कई योजनाएं लूट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं. इसी तरह एक मामला लातेहार सदर प्रखंड के जड़ेयांग गांव से सामने आया है. यहां आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के नाम पर 2 वर्ष पहले सरहुल सरना स्थल की घेराबंदी और मंडप निर्माण कराया गया था. लेकिन मंडप दो वर्ष में ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

सरना स्थल का मंडप ध्वस्त

दरअसल, लातेहार जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर सरना स्थल, मसना स्थल, देवस्थल आदि के संरक्षण के नाम पर योजनाएं संचालित की गईं. इनमें अधिकांश योजनाएं अपने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवाद में ही पड़े रहे. इसी बीच सदर प्रखंड के जड़ेयांग गांव में सरहुल सरना स्थल में बनाए गए मंडप का छत ध्वस्त हो गया.

जिला परिषद सदस्य का बयान (ETV BHARAT)

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे. परंतु मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई. खराब काम होने के कारण 2 वर्ष के अंदर ही मंडप का छत भर भराकर गिर गया. ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और मंडप का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण रूप से कराया जाए.

Sarhul Sarna site MANDAP collapsed in Latehar
सरहुल सरना स्थल का मंडप दिखाते जिला परिषद सदस्य (ETV BHARAT)

जिला परिषद सदस्य ने जताई नाराजगी

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव योजना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. यहां की गुणवत्ता को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं इसी प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है. उन्होंने कहा कि यहां आदिवासी कल्याण और परंपराओं के संरक्षण के नाम पर लूट मची हुई है.

Sarhul Sarna site MANDAP collapsed in Latehar
सरहुल सरना स्थल का मंडप (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने भी कई बार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी शिकायत की और मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की थी. लेकिन एक जनप्रतिनिधि के आवेदन पर भी विभाग चुप्पी साधे हुए हैं. यह अत्यंत गंभीर मामला है.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरहुल सरना स्थल के मंडप का छत ध्वस्त हुआ है, इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुल गई है. यहां चापाकल लगाने के नाम पर भी सिर्फ मजाक किया गया है. दरवाजा भी सिर्फ नाम के लिए लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह तो एकमात्र उदाहरण है. यदि विभागीय स्तर पर अन्य योजनाओं की भी जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा होगा.

मामले की कराएंगे जांच: कल्याण पदाधिकारी

वहीं, इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना से जुड़ी कागज, फाइल देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि योजना पूर्ण हुई है या नहीं. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी.

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