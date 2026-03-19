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सरहुल महोत्सव में झूमा जशपुर,सीएम विष्णुदेव साय पूजा में हुए शामिल,प्रकृति को बचाने का दिया संदेश

सरहुल महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की.इस दौरान उन्होंने प्रकृति को सहेजने का संदेश जनता को दिया.

Sarhul Mahotsav
सरहुल महोत्सव में झूमा जशपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 6:36 PM IST

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जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर में आयोजित सरहुल महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. सीएम विष्णुदेव साय ने दीपू बगीचा में सरना परंपरा के अनुसार धरती माता, सूर्य देव और साल वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान सीएम साय ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा और समृद्ध फसल की कामना की. पूजा के दौरान बैगा ने मुख्यमंत्री के कान में सरई (साल फूल) खोंसकर पारंपरिक रस्म निभाई.



प्रकृति को सहेजने का दिया संदेश
इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में सजी 100 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने सरहुल नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं मांदर की थाप पर पूरा परिसर उत्साह और उल्लास से झूम उठा. मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को सरहुल उत्सव और हिंदू नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, धरती पूजा और जनजातीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसे संजोकर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है.

Vishnudev Sai participated in puja
सीएम विष्णुदेव साय पूजा में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
CM Vishnudev Sai
प्रकृति को बचाने का दिया संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


धर्म स्वतांत्र्य विधेयक पर बयान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतांत्र्य विधेयक पारित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कानून धर्मांतरण पर रोक लगाने में प्रभावी साबित होगा और प्रदेश में सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास मिल रहा है, वहीं महतारी वंदन योजना के जरिए हजारों करोड़ रुपए महिलाओं को दिए जा चुके हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं.

सरहुल महोत्सव में झूमा जशपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है. साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बैगा को वार्षिक सहायता और गांवों के अखरा विकास के लिए राशि दी जाएगी- विष्णुदेव साय,सीएम छग

Sarhul Mahotsav
सरहुल महोत्सव में झूमा जशपुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरहुल का सांस्कृतिक महत्व
उल्लेखनीय है कि सरहुल पर्व उरांव समुदाय का प्रमुख त्योहार है, जो चैत्र महीने में प्रकृति के नवजीवन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान धरती माता और सूर्य देव की पूजा कर वर्षा, फसल और खुशहाली की कामना की जाती है. सरना स्थलों पर सामूहिक पूजा, सरई फूल वितरण और पारंपरिक नृत्य-गीतों के माध्यम से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जाता है.



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