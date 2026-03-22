प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का संदेश देता सरहुल पर्व, पारंपरिक वेशभूषा के साथ झारखंड की आत्मा में बसता है सरहुल
बोकारो में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था.
Published : March 22, 2026 at 11:19 AM IST
बोकारो: आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सरहुल राज्यभर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. बोकारो जिले के विभिन्न इलाकों में भी इस पर्व का खासा उत्साह देखने को मिला. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में जाहिर स्थान (सरना स्थल) पर पूजा-अर्चना की. इसके बाद बिरसा चौक तक के लिए जुलूस निकाली गई. जहां पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया गया.
सरहुल को प्रकृति का पर्व माना जाता है. यह पर्व आदिवासी समाज के लिए काफी खास होता है. इस दौरान सखुआ (साल) के फूल और वृक्षों की पूजा की जाती है. यह पर्व मुख्य रूप से प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का संदेश देता है. इस मौके पर पाहन के द्वारा प्राचीन पंरपरा से चली आ रही सरना स्थल पर खास पूजा की जाती है और फिर एक दिन पहले रखे घड़े की पानी से इस साल झारखंड में होने वाली बारिश की भविष्यवाणी तय करते हैं. आदिवासी समाज सदियों से इस परंपरा के माध्यम से पेड़-पौधों और प्रकृति के महत्व को रेखांकित करता आ रहा है.
इस अवसर पर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए. उपायुक्त ने कहा कि आज जब पूरा विश्व पर्यावरण संकट को लेकर चिंतित है, ऐसे में सरहुल जैसे पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं. उन्होंने कहा कि अगर पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा. इसलिए सभी को मिलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए. सरहुल न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने की एक सशक्त परंपरा भी है.
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