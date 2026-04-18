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सरगुजिहा बोली बोलने पर नहीं दिया एडमिशन, अब स्कूल बंद, एक लाख का जुर्माना भी लगा

सरगुजा में स्थानीय बोली के प्रति हीन भावना रकने का आरोप स्कूल पर लगा. जांच में पता चला कि स्कूल की मान्यता भी नहीं थी.

Sargujiha Language Case Action
सरगुजिहा बोली बोलने पर नहीं दिया एडमिशन, अब स्कूल बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 6:24 PM IST

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सरगुजा: ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर सामने आया है, स्वरंग स्कूल ने चार साल के मासूम बच्चे का एडमिशन लेने से इनकार किया, कारण बताया गया कि वो सरगुजिहा बोली बोलता है और इस कारण बड़े घर के बच्चे भी वैसे ही बोलने लगेंगे. अब स्कूल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल बंद किया गया है.

कलेक्टर ने भी लिया संज्ञान

स्कूल प्रबंधन पर स्थानीय बोली के प्रति हीन भावना रखने का आरोप लगा. ईटीवी भारत ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया. जिसके बाद सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए. कलेक्टर सरगुजा अजीत वसंत ने भी मामले में संज्ञान लिया और त्वरित जांच के निर्देश दिए.

Sargujiha Language Case Action
सरगुजा में स्थानीय बोली के प्रति हीन भावना रकने का आरोप स्कूल पर लगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नोटिस के बाद स्कूल बंद, जुर्माना भी लगा

शुक्रवार को स्कूल को नोटिस दिया गया और अगले दिन शनिवार को जांच टीम के प्रतिवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया है. इसके साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बिना मान्यता के चल रहा था

जांच के दौरान बड़ी बात सामने आई कि बिना किसी मान्यता के ही स्वरंग एकेडमी संचालित था. अवैध रूप से संचालित स्कूल पहले तो मामले को ही झूठा बता रहा था. शुक्रवार को स्कूल की प्रिंसिपल ने बयान जारी कर पूरे आरोप को निराधार बताया था लेकिन जब शिक्षा विभाग की टीम जांच में पहुंची तो अपनी गलती उन्होंने स्वीकार की है.

Sargujiha Language Case Action
जिला शिक्षा अधिकारी ने लिया एक्शन, स्कूल बंद, एक लाख का जुर्माना भी लगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे स्कूल ने दिया फ्री में एडमिशन

कांग्रेस नेता टी एस सिंहदेव ने भी इस मामले की आलोचना करते हुए, बच्चे की शिक्षा के लिए प्रयास किए. NSUI ने भी मोर्चा खोल दिया था. अब एक अन्य निजी स्कूल ने बच्चे को अपने यहां फ्री में एडमिशन दे दिया है. शिक्षा विभाग ने भी त्वरित बड़ी कार्रवाई और राज्य शासन से मांगे गये जवाब के उत्तर में प्रतिवेदन भी भेज दिया है.

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