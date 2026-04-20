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नई शिक्षा नीति का असर, छात्र गांव-गांव जाकर ग्राउंड रियलिटी समझ रहे, इनकी रिसर्च से समाज और प्रशासन को भी लाभ

नई शिक्षा नीति का नवाचार, बदले एजुकेशन पैटर्न से छात्र क्लासरूम तक सीमित नहीं, अंबिकापुर के छात्रों ने किया सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सर्वे.

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नई शिक्षा नीति का असर, छात्र गांव-गांव जाकर ग्राउंड रियलिटी समझ रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 9:05 PM IST

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सरगुजा: नई शिक्षा नीति का असर अब छात्रों की पढ़ाई में साफ दिख रहा है. छात्र अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांवों में जाकर वास्तविक स्थिति समझ रहे हैं. इसी तरह की रिसर्च अंबिकापुर के राजीव गांधी कॉलेज के छात्रों ने की. छात्रों ने “गांवों में सामाजिक सुरक्षा” विषय पर खुद गांव-गांव जाकर रिसर्च किया. इस रिपोर्ट को जिला पंचायत सीईओ को भी सौंपा गया.

छात्र गांव-गांव जाकर ग्राउंड रियलिटी समझ रहे, इनकी रिसर्च से समाज और प्रशासन को भी लाभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहल का उद्देश्य

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा के अनुसार, इस पहल का मकसद छात्रों को ग्रामीण जीवन से जोड़ना और सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई समझाना था. इसमें 361 छात्रों ने भाग लिया.

4 गांवों तक पहुंचे छात्र

महाविद्यालय ने मुहिम फाउंडेशन के साथ मिलकर MoU किया है. इसी के तहत फाउंडेशन और कॉलेज छात्रों ने मिलकर यह सर्वे किया. इसमें 4 ग्राम पंचायत सकालो, मेन्डराखुर्द, कंठी और करजी तक छात्र पहु्ंचे और करीब 1167 परिवारों से बातचीत की.

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अंबिकापुर के छात्रों ने किया सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सर्वे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रों के रिसर्च के मुताबिक क्या अच्छा मिला

  • 89% परिवारों को महतारी वंदन योजना का लाभ
  • 80% परिवारों के पास आयुष्मान भारत कार्ड
  • 82% विधवाओं को पेंशन
  • 71% बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन
  • 75% घरों में शौचालय, जिनमें 97% का उपयोग

इस रिसर्च में क्या चुनौतियां और कमियां मिलीं

  • 483 लोग अब भी आयुष्मान योजना से वंचित
  • 195 लोगों के नाम राशन कार्ड में नहीं
  • 84 बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही
  • 31 विधवाएँ पेंशन से वंचित
  • 50% दिव्यांगों के पास प्रमाण-पत्र नहीं
  • 100 परिवारों के आधार कार्ड में गलती
  • 177 लोगों के पास वोटर आईडी नहीं
  • करीब 50% SC/ST/OBC परिवारों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज्यादा मांग

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

जिला पंचायत सीईओ ने इस पहल को सराहनीय बताया. सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजना की पहुंच 100% हो और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे. छात्रों का यह प्रयास इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है.

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