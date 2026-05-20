ETV Bharat / state

संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में नियमों की अनदेखी का आरोप, छात्र नेता बोले- प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं, 3 नाम पहले से तय

यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 26 पदों पर नियमित भर्ती होनी है. छात्र नेता का आरोप है कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. उनका कहना है कि अप्रैल में नई कार्यपरिषद बनी, लेकिन भर्ती का विज्ञापन मार्च में ही निकाल दिया गया. यानी कार्यपरिषद की मंजूरी के बिना प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

सरगुजा: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है. छात्र नेता हिमांशू जायसवाल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं. हिमांशू जायसवाल का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ सरकार के रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया. साथ ही नई कार्यपरिषद की मंजूरी से पहले ही भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों के नाम पहले से तय हैं और इंटरव्यू पैनल तक की जानकारी पहले ही बाहर आ चुकी है. हालांकि कुलपति ने आरोपों को खारिज किया है.

RTI में खुलासा होने का दावा

हिमांशू जायसवाल ने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी में यूनिवर्सिटी ने खुद माना है कि भर्ती के लिए कोई रोस्टर समिति गठित नहीं की गई और रोस्टर पंजी भी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि दावा-आपत्ति के निराकरण की जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई. यूनिवर्सिटी इसे सार्वजनिक करने से बच रही है.

भर्ती में महिलाओं, दिव्यांगों और EWS वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई. 1 लाख 31 हजार से लेकर 2 लाख 17 हजार रुपये तक के पे-स्केल वाली नियमित भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है.- हिमांशू जायसवाल, छात्र नेता

तीन नाम पहले से तय होने का दावा

हिमांशू जायसवाल ने दावा किया कि भर्ती में तीन उम्मीदवारों का चयन पहले से तय है. उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया, उनमें प्रिया राय, संबंध नारायण उपाध्याय और मनोज झारिया शामिल हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू पैनल में शामिल बाहरी विशेषज्ञों के नाम भी बताए. उनके मुताबिक सागर की डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय से हिमांशू पांडेय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रजनीश कुमार और बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ से डीपी गुप्ता पैनल में शामिल हैं.

कुलपति ने कहा- रोस्टर का पालन हुआ

विवाद बढ़ने के बाद कुलपति डॉ. राजेंद्र लाखपाले ने सफाई देते हुए कहा कि भर्ती में 100 पॉइंट रोस्टर का पालन किया गया है. उन्होंने कहा कि रोस्टर लागू किए बिना अलग-अलग वर्गों के लिए पद तय ही नहीं किए जा सकते. कुलपति के मुताबिक सभी पद शासन के नियमों के अनुसार आवंटित किए गए हैं.

आरटीआई में क्या जानकारी दी गई है, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है. जांच करनी पड़ेगी कि विश्वविद्यालय ने ऐसा जवाब क्यों दिया.- डॉ. राजेंद्र लाखपाले, कुलपति

उन्होंने यह भी माना कि पुराने विज्ञापनों में रोस्टर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय नियम अलग थे. लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद कुल पदों के आधार पर रोस्टर लागू किया जा रहा है.

राजभवन और कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी

भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच छात्र नेता हिमांशू जायसवाल अब इस मामले की शिकायत राजभवन में करने और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रोस्टर समिति और रोस्टर पंजी नहीं थी, तो फिर रोस्टर का पालन कैसे हुआ. साथ ही इंटरव्यू से पहले ही उम्मीदवारों और पैनल की जानकारी बाहर आना भी पूरी प्रक्रिया पर संदेह खड़ा कर रहा है.