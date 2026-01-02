सरगुजा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत, हेलमेट रैली और जागरूकता रथ को हरी झंडी, 2024 की तुलना में मौतें हुईं कम
अम्बिकापुर में उद्घाटन कार्यक्रम में SP ने बताया कि 2024 में सड़क हादसे में 354 मौत हुई थी जो 2025 में घटकर 302 रह गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 2, 2026 at 7:59 PM IST
सरगुजा: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में हो चुकी है. इस मौके पर नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों में कमी: एसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में जिले में 614 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 354 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, इस वर्ष 598 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, लेकिन मौतों की संख्या घटकर 302 रह गई. यानी पिछले वर्ष की तुलना में 52 कम मौतें दर्ज की गई हैं. यह आंकड़े साबित करते हैं कि जागरूकता अभियान सड़क दुर्घटनाओं में मौत की संख्या कम करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं.
हेलमेट पहनने का दिया गया संदेश: कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हेलमेट रैली निकाली. इस रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने का संदेश दिया गया.
एक माह तक चलेगा जागरूकता अभियान: पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत एक महीने तक जागरूकता रथ जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में जाएगा. इसके माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े पांच प्रमुख विषयों की जानकारी दी जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
जागरूकता से ही आएगा बदलाव: कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आम जनता में जागरूकता बढ़ती है और लोग यातायात नियमों को गंभीरता से अपनाते हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आती है.