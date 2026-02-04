सरगुजा ओलंपिक 2026: रामानुजगंज में आयोजन हजारों युवाओं ने खेलों में दिखाई प्रतिभा
रामानुजगंज में जनपद स्तरीय विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र सौंपकर हौंसला बढ़ाया गया. अब आगे जिला स्तरीय आयोजन में ये खिलाढ़ी शामिल होंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 4, 2026 at 2:11 PM IST
सरगुजा: बस्तर ओलंपिंक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर हो गई है. जनपद स्तरीय आयोजन रामानुजगंज में किया गया. इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताएं हुईं. इसमें जनपद क्षेत्र के हजारों युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन
रामानुजगंज के स्थानीय हाई स्कूल ग्राउंड में दो दिवसीय जनपद पंचायत स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस आयोजन में विकासखंड क्षेत्र के लगभग 13 हजार युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है.
इन खेलों का हुआ आयोजन
प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित कई खेल शामिल रहे. इसके अलावा एथलेटिक्स से जुड़ी स्पर्धाएं जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक और तावा फेंक का भी आयोजन किया गया.
जिला स्तर पर पहुंचेंगे विजेता खिलाड़ी
जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रनवीर साय ने बताया कि इस ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी अब आगामी जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे.
विजेता खिलाड़ियों को मिले प्रमाण पत्र
विकासखंड स्तर पर विजेता बने सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे.