सरगुजा ओलंपिक 2026: रामानुजगंज में आयोजन हजारों युवाओं ने खेलों में दिखाई प्रतिभा

Etv Bharat ( Etv Bharat )

सरगुजा: बस्तर ओलंपिंक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर हो गई है. जनपद स्तरीय आयोजन रामानुजगंज में किया गया. इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताएं हुईं. इसमें जनपद क्षेत्र के हजारों युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन रामानुजगंज के स्थानीय हाई स्कूल ग्राउंड में दो दिवसीय जनपद पंचायत स्तरीय सरगुजा ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस आयोजन में विकासखंड क्षेत्र के लगभग 13 हजार युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है.