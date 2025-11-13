प्रस्तावित कोल ब्लॉक में जमीन फर्जीवाड़े पर एक्शन में प्रशासन, ईटीवी भारत की खबर के बाद सरगुजा कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

प्रस्तावित कोल ब्लॉक में जमीन फर्जीवाड़े पर एक्शन में प्रशासन, ईटीवी भारत की खबर के बाद सरगुजा कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
सरगुजा में फर्जी जमीन खरीद पर कार्रवाई शुरू की गई है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 6:59 PM IST
सरगुजा: जिले के उदयपुर क्षेत्र में जमीनों पर बाहरी लोगों के कब्जे और फर्जी पट्टों के मामलों को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद कलेक्टर विलास भोस्कर ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही ऐसे इलाकों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं.
कलेक्टर बोले, होगी कार्रवाई: कलेक्टर विलास भोस्कर ने बताया कि जनदर्शन के दौरान कई ग्रामीणों ने शिकायत की थी. उदयपुर क्षेत्र में कोयला खदानों के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण के बीच कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन खरीदी है.
एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं. बयान दर्ज हो रहे हैं, अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.– कलेक्टर विलास भोस्कर
घाटबर्रा गांव का मामला: घाटबर्रा गांव के विश्वकर्मा परिवार की करीब 107 एकड़ जमीन दर्ज थी. ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से जमीन माफियाओं ने 20 डिसमिल को 20 एकड़ और 5 डिसमिल को 5 एकड़ दिखाकर उनकी पूरी जमीन दूसरों के नाम दर्ज करा दी. मामला तब सामने आया जब कोयला खदान के मुआवजे की सूची में उनका नाम नहीं था. ग्रामीणों ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत कलेक्टर से की है.
पेंडरखी गांव में फर्जी वन अधिकार पत्र का खुलासा: उदयपुर ब्लॉक के पेंडरखी गांव में करीब 250 से 300 एकड़ जमीन पर फर्जी वन अधिकार पत्र (FRA पट्टा) बनने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव की सरपंच बिराजो बाई, उनके पति और पूर्व सरपंच कमल साय के नाम 20 एकड़ से ज्यादा जमीन का पट्टा जारी हुआ है.
इतना ही नहीं, पूर्व पंचायत सचिव ने भी अपने पिता के नाम पट्टा बनवा लिया. जांच में यह भी सामने आया है कि अंबिकापुर की अनिता अग्रवाल और लखनपुर की ललिता जैसे बाहरी लोगों के नाम पर भी FRA पट्टे जारी किए गए हैं.
अब प्रशासन की सख्ती: कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण वाले इलाकों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद और फर्जी पट्टों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी. सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.