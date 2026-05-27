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सरगुजा के केरजू धान खरीदी घोटाले की जांच पर ही उठे सवाल, किसानों ने 2 चहेतों को बचाने का लगाया आरोप

सरगुजा: जिले के पेटला सहकारी बैंक के केरजू धान खरीदी केंद्र में हुए घोटाला मामले की जांच ही संदेह के दायरे में हैं. किसानों ने जांच दल पर ही गलत जांच कर कुछ लोगों को बचाने का आरोप लगाया है. इसे लेकर केरजू के ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर, सहकारी बैक के सीईओ और कमिश्नर सरगुजा से शिकायत की है और दोबारा जांच कराने की मांग की है.

ग्रामीण निरंकार यादव का कहना है कि जब मामले में 10 लोग शामिल हैं, तो कार्रवाई सिर्फ 8 लोगों पर ही क्यों की गई है. 2 अन्य कर्मचारी जिनकी आईडी से लेन देन हुआ है उन पर FIR क्यों नहीं की गई, उन्हें जांच से क्यों बाहर रखा गया? वहीं मामले में केरजू समिति के प्रबंधक जिसके माध्यम से सीधे भ्रष्टाचार किया गया उसका नाम भी जांच में नहीं है. क्योंकि वो अपनी जान दे चुका है. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है की प्रबंधक नहीं है लेकिन उसने जो करोडों की संपत्ति बनाई है वो तो है, प्रशासन को उसे नीलाम कर घोटाले की भरपाई करनी चाहिए.

हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष और दोबारा जांच होनी चाहिए. नहीं तो 4-5 गांव के लोगों के साथ धरना देंगे और घेराव करेंगे- निरंकार यादव, किसान

किसानों ने 2 चहेतों को बचाने का लगाया आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच रिपोर्ट में 8 के ही नाम थे- CEO

इधर सहकारी बैंक के CEO ने कहा कि इस मामले में जांच दल कार्यालय कलेक्टर से गठित किया गया था, और जांच रिपोर्ट के आधार पर वहीं से कुल 8 लोग पर अपराध दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं. ग्रामीणों की जो शिकायत है उस पर दोबारा ऑडिट कराने को भी कहा गया है.

कलेक्टर कार्यालय से अगर आदेश होता है तो मामले की दोबारा जांच कराई जा सकती है.- श्रीकान्त चंद्राकर, CEO

क्या है मामला?

दरअसल, सीतापुर क्षेत्र के पेटला सहकारी बैंक के तहत आने वाले केरजू धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली. प्रबंधक की मौत के बाद यहां किसानों ने बवाल कर दिया. किसानों ने उनके खाते से गलत तरीके से लोन की राशि आहरण करने के आरोप लगाये. शिकायत के बाद कलेक्टर सरगुजा ने एक जांच दल बनाया और जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने बैंक के 5 कर्मचारी और ग्रामीणों की तरफ से नियुक्त 3 पदाधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

हाईकोर्ट आदेश के कारण FIR नहीं हुई

हालांकि बैंक ने अपराध दर्ज नहीं कराया, क्योंकि आरोपित पक्ष ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया था जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के कारण FIR फिलहाल नहीं हो सकी. इधर इस मामले में ग्रामीणों ने नया बवाल खडा कर दिया है और प्रशासन की और से बनाई गई जांच टीम पर ही पैसे लेकर लोगों को बचाने और गांव के पदाधिकारियों को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है. ग्रामीण मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दो बैंक कर्मी को बचाने का आरोप प्रशासन की टीम पर लग रहा है, जबकी ग्रामीणों का दावा है की घोटाला इन दोनों की आईडी से भी किया गया है, फिर जांच टीम को ये सब कैसे नहीं दिखा.