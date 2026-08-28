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नेपाल बाढ़ में सरगुजा भाजपा नेता की बेटी डॉ मीना लापता, कैलाश मानसरोवर गई थी दर्शन करने

परिजन बता रहे हैं कि ईशा फाउंडेशन की टीम में मानसरोवर दर्शन करने गई थी. सभी से वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी. पता करने पर जानकारी मिल रही है कि इनकी टीम के पूरे 77 लोग हैं और किसी की कोई खबर नहीं है. परिजन नेपाल और भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनसे सम्पर्क करा सकें.

सरगुजा : नेपाल में आई भीषण बाढ़ में सरगुजा की डॉ मीना गुप्ता भी लापता हैं. हालांकि मीना ब्रिटेन में डाक्टर हैं, लेकिन वो अंबिकापुर की रहने वाली हैं और सीनियर भाजपा लीडर करता राम गुप्ता की बेटी हैं. 25 अगस्त की शाम को मीना गुप्ता की बात हुई थी और उसके बाद से परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है.

नेपाल बाढ़ में सरगुजा की डॉक्टर लापता (ETV BHARAT)

दर्शन होने के बाद लापता

डॉ मीना के भाई ने बताया कि कैलाश मानसरोवर से वीडियो कॉल पर बात की थी, बढ़िया दर्शन भी कराए फिर पता चला कि ये वापस आ रहे हैं. ये ईशा फाउंडेशन के एस 3 ग्रुप के मेंबर में थी. ग्रुप में 77 लोग हैं और 3 वालंटियर हैं. सदगुरू ग्रुप से बात हुई. उन लोगों ने बताया कि ये करीब साढ़े आठ बजे के आसपास वहां इमिग्रेशन ऑफिस में थी. 9:15 के आस पास ये घटना हुई है. इसके बाद से कुछ पता नहीं चला है और ना ही बातचीत हो पा रही है. ग्रुप के सभी सदस्यों में से किसी का भी सम्पर्क नहीं हो रहा है.

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी डॉ मीना गुप्ता की खोजबीन के लिए पहल की है. वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अधिकारियों से सम्पर्क किया है, जैसे ही कोई सूचना मिलती है वो हमे बताएंगे. एंबेसी से एक मेल आईडी मिली है, जिसे डॉ. मीना के पिता करता राम जी को भेज दिया है. वो उस मेल में बेटी की सभी जानकारी भेज देंगे. सब सुरक्षित हों बस यही भगवान से कामना है.

नेपाल में विनाशकारी बाढ़, 290 से ज्यादा भारतीय लापता

नेपाल में एक विनाशकारी बाढ़ में कुल 587 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस बाढ़ में कुल डेढ़ हजार से भी ज्यादा लोग लापता है. भारत की बात करें तो नेपाल में कुल 290 से ज्यादा भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. नेपाल की इस बाढ़ में भारी तबाही हुई है.