बाउंड्री वॉल का सस्ता-टिकाऊ विकल्प, बांस से करें घेराबंदी, आमदनी के साथ सब्सिडी भी
कम खर्च में अच्छी आमदनी देने वाले बांस की खास किस्म से खेत की बाउंड्री कर सकते हैं. देखिए ये खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 7:24 PM IST
सरगुजा: जिले में खाली जमीन या खेत को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल बनवाना किसानों के लिए बड़ा खर्च साबित होता है. छोटी जमीन पर दीवार बनाना तो संभव है, लेकिन बड़े रकबे को ईंट की दीवार से घेरना आम किसान के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में बांस से बाउंड्री वॉल बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है. इसके और भी कई फायदे होने के साथ ही सरकार भी इसे लगाने में सब्सिडी देती है. जानिए इस रिपोर्ट में-
बांस से करें खेत की सुरक्षित घेराबंदी: हार्टिकल्चर विशेषज्ञों के अनुसार, खेत की बाउंड्री के लिए बांस एक बेहतरीन विकल्प है. यह न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है. खास किस्म के बांस से बनाई गई बाउंड्री इतनी मजबूत होती है कि जानवर भी इसे पार नहीं कर पाते.
हवा का बेहतर प्रवाह: बांस की झाड़ियां आपस में गुथकर एक मजबूत घेरा बना लेती हैं. इसके पतले और नुकीले हिस्से जानवरों के लिए रुकावट बन जाते हैं. खास बात यह है कि यह दीवार हवा को नहीं रोकती, बल्कि खेत में हवा का प्रवाह और बेहतर करती है.
बांस से होगी अतिरिक्त आमदनी: जब बांस के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी कटाई कर किसान बाजार में बेच सकते हैं. इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी होती है. बांस का उपयोग फर्नीचर, कृषि कार्यों, घर निर्माण और कागज उद्योग तक में किया जाता है.
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिल रहा अनुदान: हार्टिकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जयपाल सिंह मरावी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत यह योजना चलाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में यह योजना वर्ष 2018 से लागू है. एक हेक्टेयर बांस प्लांटेशन की यूनिट कॉस्ट 1 लाख 20 हजार रुपये है जिसमें किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है.
बाउंड्री प्लांटेशन लगाएंगे या ब्लॉक प्लांटेशन लगाएंगे, उसका अनुदान अलग-अलग है. कोई भी बांस को आप कहीं भी लगा सकते हैं. वो आहाता का काम करेगा- जयपाल सिंह मरावी, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर
सरगुजा की जलवायु और मिट्टी के लिए बंबूसा बालकुआ सबसे उपयुक्त है. यह न सिर्फ खेतों को जानवरों से सुरक्षित रखता है, बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी देता है. बाजार में मिलने वाले ज्यादातर बांस के फर्नीचर इसी प्रजाति से बनाए जाते हैं. -बायोटेक साइंटिस्ट डॉ. प्रशांत शर्मा
बांस की खास किस्म बंबूसा बालकुआ: विशेषज्ञों के अनुसार बाउंड्री के लिए बंबूसा बालकुआ (Bambusa balcooa) सबसे उपयुक्त किस्म है. यह तेजी से बढ़ने वाली, गुच्छेदार और झाड़ीदार होता है. ये मजबूत और टिकाऊ बांस हैं.