सरदार पटेल की 150वीं जयंती LIVE: यूपी में रन फॉर यूनिटी, थानों में भी आयोजन, बीजेपी समेत कई दलों के नेता कर रहे नमन
एकता दिवस 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 7:44 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 8:21 AM IST
लखनऊ: देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आज रन फॉर यूनिटी समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. बीजेपी के साथ कई दलों के नेता आज लौह पुरुष को जयंती पर नमन करेंगे. वहीं, यूपी पुलिस प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर “Run for Unity” कार्यक्रम का आयोजन जारी है. आगरा समेत कई जिलों में रन फॉर यूनिटी में पुलिस कर्मी बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं.
आगरा में आयोजन: आगरा किले के अमर सिंह गेट से निकली गई Run For Unity. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया. इस दौरान आगरा लाल किले के सामने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सभी को शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट व पुलिसकर्मी हुए शामिल. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर, सभी DCP व ACP भी रहे मौजूद रहे.
लखनऊ में आज इन रूटों पर लागू रहेगा डायवर्जन
आज ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था सुबह 08:30 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक आवश्यकतानुसार लागू रहेगी. एक कार्यक्रम जीपीओ स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा. जीपीओ पार्क से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ आयोजित की जाएगी. घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेना अनिवार्य है.
प्रतिबंधित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग
- बंदरियाबाग चौराहा राजभवन, हजरतगंज, जीपीओ, विधानसभा की ओर न जाएं. लालबत्ती चौराहा, कैण्ट या गोल्फ क्लब, गांधी सेतु (1090) चौराहा से निकलें.
- डीएसओ चौराहा हजरतगंज, जीपीओ पार्क की ओर न जाएं, विकल्प के रूप में पार्क रोड या सिसेण्डी तिराहा से निकलें.रॉयल होटल चौराहा विधानसभा, हजरतगंज चौराहा की ओर रूट डायवर्जन लागू रहेगा.
- कैसरबाग चौराहा, सिसेण्डी तिराहा या बर्लिंग्टन चौराहा से निकले.सिकंदरबाग चौराहा हजरतगंज/विधानसभा की ओर न जाएं. दैनिक जागरण चौराहा, बालू अड्डा, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर निकलें.
- सुभाष चौराहा हजरतगंज होकर विधानसभा की ओर न जाएं, चिरैयाझील तिराहा, सिकंदरबाग, गांधी सेतु, गोल्फ क्लब होते हुए निकलें.
रोडवेज एवं सिटी बसों के लिए विशेष डायवर्जन
महानगर की तरफ से आने वाली बसें: संकल्प वाटिका पुल के नीचे से सिकंदरबाग/हजरतगंज/विधानसभा की ओर नहीं आ सकेंगी. वे बैकुंठ धाम, 1090 गांधी सेतु, बंदरियाबाग, लालबत्ती होते हुए कैंट की ओर जा सकेंगी.
केकेसी तिराहा/चारबाग की तरफ से आने वाली बसें: रॉयल होटल, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी. वे लोको, कैंट या हुसैनगंज (बर्लिंग्टन) चौराहा से कैसरबाग होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी.
गोमतीनगर की तरफ से आने वाली बसें: हजरतगंज/विधानभवन की ओर नहीं जा सकेंगी. ये वाहन बैकुंठ धाम, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा होकर कैसरबाग की ओर, तथा गांधी सेतु, लालबत्ती होते हुए कैंट की ओर जा सकेंगी.
आपातकालीन वाहनों को छूट: यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सामान्य यातायात हेतु दिए गए डायवर्जन के अतिरिक्त, चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन को प्रतिबंधित मार्ग पर भी ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस की अनुमति से जाने दिया जाएगा.
