सरदार पटेल की 150वीं जयंती LIVE: यूपी में रन फॉर यूनिटी, थानों में भी आयोजन, बीजेपी समेत कई दलों के नेता कर रहे नमन

लखनऊ: देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आज रन फॉर यूनिटी समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. बीजेपी के साथ कई दलों के नेता आज लौह पुरुष को जयंती पर नमन करेंगे. वहीं, यूपी पुलिस प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर “Run for Unity” कार्यक्रम का आयोजन जारी है. आगरा समेत कई जिलों में रन फॉर यूनिटी में पुलिस कर्मी बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं.





आगरा में आयोजन: आगरा किले के अमर सिंह गेट से निकली गई Run For Unity. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया. इस दौरान आगरा लाल किले के सामने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सभी को शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट व पुलिसकर्मी हुए शामिल. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर, सभी DCP व ACP भी रहे मौजूद रहे.





लखनऊ में आज इन रूटों पर लागू रहेगा डायवर्जन



आज ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था सुबह 08:30 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक आवश्यकतानुसार लागू रहेगी. ​एक कार्यक्रम जीपीओ स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा. जीपीओ पार्क से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ आयोजित की जाएगी. घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेना अनिवार्य है.

प्रतिबंधित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग