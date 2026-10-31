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सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती: नवंबर 1936 में पहुंचे थे रायपुर, राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र भवन का किया था उद्घाटन

नवंबर 1936 में पहुंचे थे रायपुर ( ETV Bharat )

रायपुर: पूरा देश आज लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की धूमधाम से जयंती मना रहा है. आज के इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का छत्तीसगढ़ से भी नाता रहा है. सरदार वल्लभभाई पटेल नवंबर 1936 में रायपुर आए थे. इस दौरान वो रायपुर के शुक्ल भवन में ठहरे हुए थे. सरदार पटेल ने रायपुर के कचहरी चौक पर स्थित राष्ट्रीय विद्यालय में छात्र भवन का उद्घाटन किया था.

उस भवन का निर्माण जैतूसाव मठ के द्वारा कराया गया था. नवंबर 1936 में खींची गई एक दुर्लभ तस्वीर आज भी मौजूद है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही एक ग्रुप फोटो भी है जिसमें दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नजर आ रहे हैं.