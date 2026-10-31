सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती: नवंबर 1936 में पहुंचे थे रायपुर, राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र भवन का किया था उद्घाटन
राजनांदगांव, छुईखदान और खैरागढ़ के राजाओं ने सबसे पहले विलय के पेपर पर हस्ताक्षर किए थे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 8:05 AM IST
रायपुर: पूरा देश आज लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की धूमधाम से जयंती मना रहा है. आज के इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का छत्तीसगढ़ से भी नाता रहा है. सरदार वल्लभभाई पटेल नवंबर 1936 में रायपुर आए थे. इस दौरान वो रायपुर के शुक्ल भवन में ठहरे हुए थे. सरदार पटेल ने रायपुर के कचहरी चौक पर स्थित राष्ट्रीय विद्यालय में छात्र भवन का उद्घाटन किया था.
उस भवन का निर्माण जैतूसाव मठ के द्वारा कराया गया था. नवंबर 1936 में खींची गई एक दुर्लभ तस्वीर आज भी मौजूद है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही एक ग्रुप फोटो भी है जिसमें दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नजर आ रहे हैं.
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती
जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है. जहां तक छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रवास की बात है तो वे सन 1936 में छत्तीसगढ़ आए थे. उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल ने रायपुर के कचहरी चौक पर स्थित राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रावास के छात्र भवन का उद्घाटन किया था. जिसका निर्माण जैतूसाव मठ के द्वारा कराया गया था."
छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल शुक्ल भवन में ठहरे थे. उस समय कि एक दुर्लभ तस्वीर हमें मिलती है, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल एक साथ दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नजर आ रहे हैं: डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार
राजनांदगांव, छुईखदान, खैरागढ़ के राजा ने किया सबसे पहले दस्तखत
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "सरदार वल्लभभाई पटेल का लगाव रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ से था. मैं एक अध्येता के नाते कह सकता हूं कि जब नागपुर में आजादी के बाद भारत संघ में देशी रियासतों के विलय पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र जैसे लोग वहां पर मौजूद थे. राजनांदगांव, छुईखदान और खैरागढ़ के राजाओं ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया. हम देखते हैं कि आगे चलकर लगभग 564 रियासतें भारत संघ में विलय हुआ. आज जो हम भारत का मानचित्र देखते हैं, जो राष्ट्र के गौरव के रूप में हमारे सामने है उसको आकार सरदार पटेल ने ही दिया. इतिहास के अध्येता के नाते मैं कह सकता हूं कि इसका अधिकांशत श्रेय जो है सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है. उनकी दृढ़ता की वजह से सभी रियासत एक-एककर भारत में मिलते चले गए. सरकार पटेल को इसलिए तो लौह पुरुष कहा गया. मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि स्वतंत्र भारत में हमारी राष्ट्रीय एकता की अखंडता की गति जो आगे बढ़ी उसकी असली नींव सरदार वल्लभभाई पटेल ने रखी.''
उस वक्त सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री थे
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने कहा,''भारत संघ में जो राजवाड़े या रियासत नहीं मिलना चाहते थे, उसमें हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर के नाम शामिल हैं. यहां की रियासतों की नीति उस वक्त स्पष्ट नहीं थी. हैदराबाद को सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत संघ में मिलाया. कश्मीर को भारत संघ में मिलाने में सेना का हाथ था. उस दौर में सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के गृहमंत्री थे. भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल न केवल राष्ट्रीय एकता के पुरोधा थे, बल्कि सही अर्थों में भारत में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो दूसरे नहीं कर पाए.''
सरदार पटेल ने 564 रियासतों का विलय भारत संघ में कराया
डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "सरदार वल्लभभाई पटेल ने लगभग 564 रियासतों को भारत संघ में मिलाया. जबकि अंग्रेजों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कह दिया था कि आप चाहे तो स्वतंत्र हैं, चाहे तो हमारे मार्गदर्शन में चलें. एक प्रकार से अंग्रेजों ने रियासतों को खुली छूट दे दी थी. सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ता थी जिसके कारण हम भारत जैसे राष्ट्र को लेकर गौरवान्वित होते हैं.''
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