छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर, रायपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुर्लभ तस्वीर, स्वतंत्रता संग्राम की दिलाती याद
सरदार वल्लभभाई पटेल और छत्तीसगढ़ का नाता, जब सरदार पटेल पहुंचे रायपुर, स्वतंत्रता संग्राम में दिया योगदान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 5:30 PM IST
रायपुर: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में एकता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया जा रहा है. इस बीच छत्तीसगढ़ से जुड़ी सरदार पटेल की एक दुर्लभ ऐतिहासिक तस्वीर (Sardar Patel Rare Photo) और याद फिर जीवंत हुई है. यह एक तस्वीर है, जिसमें सरदार पटेल के छत्तीसगढ़ दौरे और स्वतंत्रता संग्राम की कहानी जुड़ी है.
इस तस्वीर में लौह पुरुष के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के कई दिग्गज नेता रायपुर में एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर आज भी इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र के संग्रह में सुरक्षित है, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संघर्ष से सरदार पटेल के गहरे नाते को दर्शाता है.
जानिए कब हुआ था सरदार पटेल का छत्तीसगढ़ आगमन
इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह तस्वीर सरदार वल्लभभाई पटेल के रायपुर आगमन के दौरान की है. वे राष्ट्रीय आंदोलन और जैतूसाव छात्रावास के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि यह तस्वीर साल 1920 की है. इस तस्वीर में बीचों-बीच पटेल बैठे दिखाई देते हैं. उनके दाहिनी ओर डॉ. राधाबाई और बाईं ओर स्वतंत्र भारत में एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल मौजूद हैं.
इस फोटो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जमना लाल बजाज, वामनराव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं. यह वही पीढ़ी थी जिसने आजादी की लड़ाई को वैचारिक, सामाजिक और जनांदोलन के स्तर पर आगे बढ़ाया. सभी नेता प्रथम पंक्ति में साथ बैठे नजर आते हैं, जो इस तस्वीर को और अधिक ऐतिहासिक बनाता है- रमेंद्रनाथ मिश्र , इतिहासकार
राष्ट्रीय विद्यालय और जैतूसाव छात्रावास का इतिहास जानिए: साल 1920 में भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य से रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी. यहां छात्रों के रहने के लिए जैतूसाव छात्रावास बनाया गया, जिसका उद्घाटन सरदार पटेल और अन्य राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में हुआ.
यह छात्रावास जैतूसाव मठ के सहयोग से बना था, जहां 1933 में महात्मा गांधी भी आए थे. आज यह परिसर सौ वर्ष से अधिक पुराना है और राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृतियों को संजोए हुए है- रमेंद्रनाथ मिश्र , इतिहासकार
छत्तीसगढ़ और सरदार पटेल का ऐतिहासिक संबंध
इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रियासतों के एकीकरण में भी सरदार पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही. नागपुर में हुई बैठक में मध्य प्रांत बरार के 15 में से 14 छत्तीसगढ़ी राजाओं ने पटेल, डीपी मिश्रा और पंडित रविशंकर शुक्ल की मौजूदगी में सम्मिलन पर हस्ताक्षर किए थे. यह घटना छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की निर्णायक कड़ी मानी जाती है.
इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र ने ईटीवी भारत को बताया कि यह दुर्लभ तस्वीर केवल एक फ्रेम नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण के उन मूल्यों की पहचान है, जहां शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना केंद्र में थी. उनका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी इस विरासत को देखे, जाने और समझे कि रायपुर, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय आंदोलन का रिश्ता कितना गहरा रहा है.
सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी जानकारी
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म साल 1875 में गुजरात के नडियाद में हुआ था. किसान परिवार में जन्मे सरदार पटेल बचपन से पढ़ाई लिखाई में अवल्ल थे. आणद के करमसद गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई. उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की. साल 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया और यहीं से वह राष्ट्रीय पटल पर छा गए. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में शामिल रहे. देश की आजादी के बाद वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने. उन्होंने 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया. वह कठिन फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है.