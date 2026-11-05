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MBA और B.Tech भी फेल! यूपी के इस मेले में आए 'लखपति' भैंसे

मेरठ: यूपी वेस्ट के सबसे बड़े कृषि महाकुंभ, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय कृषि प्रदर्शनी और मेले में बड़ी-बड़ी डिग्रियां और मोटी सैलरी वाले पैकेज भी फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस मेले में ऐसे 'बाहुबली' भैंसे पहुंचे हैं, जो अपने मालिकों को घर बैठे महीने की लाख रुपये तक की बंपर कमाई करा रहे हैं.

यूपी के ये 'बाहुबली' भैंसे: मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय कृषि मेले में शामली के कान्हा फार्म का 'पदम' भैंसा (बुल) इस समय सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बेहद मजबूत कद-काठी के इस 13 फीट लंबे बुल के मालिक कोई आम पशुपालक नहीं, बल्कि पेशे से चिकित्सक डॉ. कुशांक चौहान हैं. डॉ. कुशांक का मानना है कि देश में बिना नस्ल सुधार के दूध का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है. मिल्क लाइन और ब्यूटी लाइन दोनों में ही देश की सबसे बेहतरीन पेडिग्री (वंशावली) रखने वाले 'पदम' के जरिए वे उत्तर प्रदेश में पशुपालन की पूरी तस्वीर बदलना चाहते हैं.

यूपी के ये 'बाहुबली' भैंसे हर महीने करा रहे लाखों की कमाई (Video Credit: ETV Bharat)

मिल्क लाइन और ब्यूटी लाइन पेडिग्री बुल (Photo Credit: ETV Bharat)

सबसे प्रमुख और बड़ा उद्देश्य नस्ल सुधार का है. इसे हरियाणा से बचपन में खरीदा था जिससे कि यूपी की शान बन सके, नस्ल सुधार हो सके. डायरेक्ट प्रोसेस के जरिए अनेकों भैंसों की नस्ल सुधार को लेकर कार्य 'पदम' कर रहा है. अब अगला प्रयास यही करना है कि पशुपालकों को CSR के जरिये निशुल्क इसका सीमन उपलब्ध करा सकें.- डॉ. कुशांक चौहान, 'पदम' भैंसे के मालिक

भैंसे का नाम 'पदम' (Photo Credit: ETV Bharat)

भैंसे का खानदान: 'पदम' की मां 'रेशमा' है, जिसे हर वह किसान जानते हैं जो कि मुर्रा भैंस पालते हैं. 'पदम' के पिता 'अनमोल रतन' हैं और उसकी नानी 'पद्मावती' भैंस है. 'रेशमा' भैंस के इतिहास की अगर बात करें तो 'रेशमा' भैंस ने भारत में 1 दिन में सबसे अधिक दूध देने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ है. यह भैंस हरियाणा के कैथल जिले के बुढाखेड़ा गांव के पशुपालक नरेश बेनीवाल और उनके परिवार के पास है और 'रेशमा' के मालिक के नाम पर भारत में 33 लीटर 800 मिली लीटर दूध 1 दिन में देने का रिकॉर्ड रहा है, जिसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी(NDDB) इसे भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है.

यूपी के 'बाहुबली' भैंसे (Photo Credit: ETV Bharat)

भैंसे 'पदम' के पिता की अगर बात करें तो 'अनमोल रतन' के नाम से मशहूर है. यह भी मुर्रा नस्ल का नर भैंसा है, जो अपनी भारी भरकम कदकाठी की वजह से हमेशा चर्चा में रहा है. 'अनमोल रतन' सिरसा जिले के किसान पलविंदर सिंह गिल का भैंसा है. अनमोल भैंसा कई प्रतियोगिताओं में अब से पहले कई इनाम अलग-अलग मेलों में अपने नाम कर चुका है, चाहे पुष्कर का प्रसिद्ध मेला हो या मेरठ में लगने वाला कृषि मेला. - विजयंत, पशुपालक

कमाई का 'बाहुबली'! (Photo Credit: ETV Bharat)

'अर्जुन राणा' भी है खास: शामली जिले की कैराना तहसील के पशुपालक बबलू और उनका मुर्रा भैंसा (बुल) 'अर्जुन राणा' इन दिनों पशुपालन जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं. 15 क्विंटल 70 किलो के इस भारी-भरकम और आकर्षक बुल को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. प्रसिद्ध बुल 'राका राजू' की संतान 'अर्जुन राणा' की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका सीमन (Semen) लेने के लिए शामली, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और यहां तक कि हरियाणा के पानीपत से भी किसान और सप्लायर्स आते हैं. नस्ल सुधार के इस बड़े मिशन के साथ-साथ यह बुल अपने मालिक को हर महीने 1 लाख रुपये से अधिक की कमाई करा रहा है, जबकि इसकी खास VIP डाइट और देखभाल पर रोजाना 1,500 रुपये का खर्च आता है.

रसूख ऐसा कि उड़ जाएंगे होश! (Photo Credit: ETV Bharat)

अच्छा लगता है नस्ल सुधार को लेकर काम करना और इससे निश्चित ही एक वक्त ऐसा आएगा जब पशुपालक न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाएंगे बल्कि दूध की भी कोई कमी नहीं रहेगी. 2006 से पशुपालन का काम करते हैं और सीमन उपलब्ध कराते हैं.- बबलू , 'अर्जुन राणा' भैंसे के मालिक

