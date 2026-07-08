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नर्मदा पर मध्य प्रदेश ने किया सरेंडर, सरदार सरोवर समझौते पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा

सरदार सरोवर बांध के वित्तीय विवाद के वन टाइम सेटलमेंट में मध्य प्रदेश को गुजरात को देने होंगे 550 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने जताया विरोध.

Sardar Sarovar Dam one time Settlement financial dispute
मध्य प्रदेश के हितों से किया समझौता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 10:46 PM IST

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भोपाल: सरदार सरोवर बांध से जुड़े तीन दशक पुराने वित्तीय विवाद के वन टाइम सेटलमेंट पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. पूर्व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश सरकार पर गुजरात और केंद्र के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है. चौधरी का कहना है कि जिस राज्य की सबसे ज्यादा जमीन डूबी और सबसे अधिक विस्थापन हुआ, उसी मध्य प्रदेश के हितों से समझौता कर लिया गया. उन्होंने सरकार से पूरे समझौते को सार्वजनिक करने और प्रदेश के हितों पर जवाब देने की मांग की.

मध्य प्रदेश के हितों से किया समझौता

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि "मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनरेखा है और इसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र प्रदेश में है. इसके बावजूद सरकार ने गुजरात के सामने प्रदेश के हितों को कमजोर किया." उन्होंने आरोप लगाया कि जिस राज्य की सबसे ज्यादा जमीन, जंगल और गांव डूबे, उसी राज्य को अब गुजरात को भुगतान करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक यह फैसला मध्य प्रदेश के हितों के खिलाफ है.

सरदार सरोवर समझौते पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा (ETV Bharat)

एनडब्लूडीटी के फैसले का दिया हवाला

चौधरी ने कहा कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 28 मिलियन एकड़ फीट पानी के बंटवारे में मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा दिया था. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को 18.25 एमएएफ, गुजरात को 9 एमएएफ, राजस्थान को 0.50 एमएएफ और महाराष्ट्र को 0.25 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था. उनका दावा है कि सबसे अधिक संसाधन और सबसे बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश का होने के बावजूद सरकार अपने अधिकारों की मजबूती से पैरवी नहीं कर सकी.

अमित शाह की मौजूदगी पर भी उठाए सवाल

पूर्व विधायक ने समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चार राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में गृह मंत्री की भूमिका पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए. उनके अनुसार यदि इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी अधिक उपयुक्त होती.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि करीब 30 साल से सरदार सरोवर बांध की लागत और मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच विवाद चल रहा था. मध्य प्रदेश ने अपनी डूबी हुई जमीन के बदले गुजरात से 7,669 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा किया था. वहीं गुजरात बढ़ी हुई परियोजना लागत का भुगतान मांग रहा था. केंद्र की मध्यस्थता में चारों राज्यों ने वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति जताई. समझौते के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 550-550 करोड़ रुपए का भुगतान गुजरात को करेंगे. इसी फैसले को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

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