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सरदार पटेल जयंती 2026: कवर्धा के भगतपुर में 55 लाख के विकास कार्यों का ऐलान, लौह पुरुष को लोगों ने किया नमन

लौह पुरुष को लोगों ने किया नमन ( ETV Bharat )

कबीरधाम: पूरा देश आज सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मना रहा है. इस मौके पर कवर्धा के भगतपुर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे. विजय शर्मा ने कहा,''देश की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की हम आज 151वीं जयंती मना रहे हैं. इस अवसर हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रण लेना चाहिए.''

सरदार पटेल जयंती 2026 पंडरिया विकासखंड के ग्राम भगतपुर में जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी शामिल हुईं. सभी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया. समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पेटल का दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है.'' डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मौके पर लोगों से समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए युवाओं से अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहने का आह्वान किया.