सीएम धामी ने किया यूनिटी मार्च वॉकथॉन का शुभारंभ, लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि
सीएम धामी ने युवाओं को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई.
देहरादून: लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती के मौके पर यूनिटी मार्च वॉकथॉन का देहरादून में आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को घंटाघर में उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर उसमें प्रतिभाग भी किया. इस दौरान सीएम धामी ने युवाओं को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न, सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र समर्पण की भावना के कारण ही आज भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है. सीएम ने कहा सरदार पटेल का सम्पूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था. उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया.
ऐसे महापुरुष के योगदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से उनकी जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा राज्यभर में 16 नवंबर तक प्रत्येक जिले के तीन स्थानों पर वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रत्येक आयोजन स्थल पर 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ नशा मुक्त भारत, एक पेड़ मां के नाम तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे जन-जागरूकता अभियानों को भी जोड़कर समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है.
सीएम धामी ने कहा यह वॉकथॉन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त करने का माध्यम है. इससे युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, और सेवा की भावना प्रबल होगी. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के सभी नागरिक एकजुट होकर इस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें.
