ETV Bharat / state

सरदार @150 यूनिटी मार्च: राजस्थानी संस्कृति और खानपान से होगा स्वागत...

'गंगा और यमुना' प्रवाह जयपुर से निकलेगी, जिसका राजस्थान में पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाएगा. जानिए और क्या होगा खास...

Workshop at BJP Headquarters
भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन (Source : Rajasthan BJP)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: 'सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती' के मौके पर देशभर में चार प्रवाह आयोजित किए जा रहे हैं. दिल्ली से शुरू होने वाली प्रवाह का राजस्थान दौरा भी रहेगा. ऐसे में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसको लेकर तैयारी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अभियान के संयोजक जितेंद्र गोठवाल ने मौजूद रहे.

कार्यशाला में तय किया गया कि राजस्थान से निकलने वाली 'गंगा और यमुना' प्रवाह को पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाए. मार्च में आने वालों को राजस्थानी व्यंजन के साथ यहां की कला संस्कृति से भी रूबरू कराया जाए. 26 नवंबर को जयपुर से रवाना होने वाली यमुना प्रवाह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये मार्च जयपुर से रवाना होगी, जो अजमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी.

जितेंद्र गोठवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सीएम-अध्यक्ष दिखाएंगे झंडी : अभियान के संयोजक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि सरदार @150 यूनिटी मार्च की प्रदेश कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, योगदान और राष्ट्र-निर्माण में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इतिहास के अनेक तथ्य दबाए गए और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को व्यवस्थित रूप से कम करके दिखाया गया.

सरदार @150 यूनिटी मार्च का उद्देश्य सरदार पटेल के व्यक्तित्व, उनके राष्ट्र एकीकरण के प्रयासों और उनके वास्तविक ऐतिहासिक योगदान को देश तक पहुंचाना है. गोठवाल ने बताया कि 26 नवंबर को जयपुर में यमुना प्रवाह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यमुना प्रवाह जयपुर, बगरू, पुष्कर, अजमेर, जैतारण, जोधपुर, पाली और सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी. कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर को दिन में कॉलेज संपर्क अभियान, रात्रि में पुष्कर में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह, 27 नवंबर को अजमेर में योग, छात्र परिसर संपर्क, पौधारोपण, रात्रि में जोधपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 28 नवंबर को जोधपुर में मेहरानगढ़ किला अवलोकन, पाली के लिए प्रस्थान, रात्रि में माउंट आबू में सांस्कृतिक कार्यक्रम व भ्रमण, 29 नवंबर को आबू से गुजरात के आणंद के लिए प्रस्थान किया जाएगा.

पढे़ं : पटेल को नहीं मिला वह सम्मान, जिसके वे हकदार, जयंती पर होगी हर संसदीय क्षेत्र में यात्रा: अर्जुन मेघवाल

राजस्थानी संस्कृति और खानपान का दिखेगा संगम : जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि 22 नवंबर को दिल्ली से गंगा प्रवाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से रवाना करेंगे. राजस्थान में आने पर इसके साथ आने वाले कार्यकर्ताओं का राजस्थानी पकवान, मिष्ठान के साथ अतिथि देवो भव की तर्ज पर स्वागत किया जाएगा. मार्च में आने वालों को राजस्थानी व्यंजन के साथ यहां की कला संस्कृति से भी रूबरू कराया जाए. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों का सफल एकीकरण कर एक भारत की नींव रखी. यह यूनिटी मार्च उसी एकता, अखंडता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है.

राजस्थान से निकलने वाली गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह का प्रदेशभर में भव्य स्वागत किया जाएगा और प्रतिभागियों को राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य की यादगार अनुभूति कराई जाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि यात्रियों का स्वागत 'बारात के स्वागत' जैसा उत्साहपूर्ण हो, स्थानीय उत्पाद भेंट किए जाएं. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हों और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाए. यूनिटी मार्च में प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक और जिलों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे.

TAGGED:

WORKSHOP AT BJP HEADQUARTERS
SARDAR PATEL BIRTH ANNIVERSARY
राजस्थानी संस्कृति
BJP UNITY MARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.