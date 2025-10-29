ETV Bharat / state

शिक्षा मंत्री दिलावर बोले- निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सक्षम, नई यूनिफॉर्म से नहीं पड़ेगा फर्क

इस दौरान उन्होंने बताया कि वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर कोटा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' निकाला जाएगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को यह जानकारी दी.

कोटा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म एक समान करने से निजी स्कूलों के विद्यार्थियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि निजी स्कूलों के अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म सरकार स्वयं उपलब्ध कराती है. मंत्री दिलावर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में यह बात कही. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद थे.

सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म एक समान करने से अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि अभिभावकों पर कोई भार नहीं पड़ेगा. वे बोले- हम नए कपड़े हर एक-दो साल में सिलवाते हैं. यूनिफॉर्म बच्चों की ज्यादा चलती भी नहीं है. निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक सक्षम हैं. ऐसे में उन पर कोई भार नहीं पड़ने वाला है.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म सरकार स्वयं उपलब्ध कराती है. सरकारी स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म पुनर्भरण (रीइम्बर्समेंट) का पैसा घटाए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब उनके सामने ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की बात शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में कह दी थी. अब यूनिफॉर्म पुनर्भरण की राशि 800 रुपए ही दी जाएगी.

16 नवंबर को निकलेगा यूनिटी मार्च : शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से शुरू होकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान होने वाले आयोजन में पदयात्रा, रन फॉर यूनिटी, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य जांच शिविर, जन जागरण और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसमें 31 अक्टूबर को गुजराती सभा भवन में सरदार पटेल की प्रतीमा पर पुष्पांजलि, 16 नवंबर को सुबह शहीद स्मारक से युनिट मार्च, अग्रसेन सर्किल नयापुरा, नाना देवी मंदिर से सत्येश्वर महादेव मंदिर, जेडीबी कोलेज से होते हुए शहीद स्मारक पर समापन होगा. देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर ने बताया कि कोटा देहात में सांगोद स्टेडियम से पैदलयात्रा शुरू होकर शहीद स्मारक पर समापन होगा. इस दौरान कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया, राकेश मिश्रा, ललित शर्मा, रितेश चित्तौडा, शैलेन्द्र ऋषि व रामलाल टटवाडिया मौजूद रहे. सरदार 150 यूनिटी मार्च के पोस्टर का विमोचन भी किया.