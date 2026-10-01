सारथी ऐप का जलवा: 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड, एक क्लिक पर मेट्रो टिकट समैत सारी चीजें उपलब्ध
इस ऐप में आपको 'वर्चुअल मेट्रो कार्ड' की सुविधा मिलती है, जिससे कार्ड साथ रखने या खोने का डर खत्म हो जाता है.
Published : October 1, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रोजाना मेट्रो या बस से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के ऑफिशियल सारथी ऐप ने सफलता का एक नया कीर्तिमान बना लिया है. इस ऐप को डाउनलोड करने वालों का आंकड़ा अब 1 करोड़ यानि 10 मिलियन के पार पहुंच चुका है. दिल्ली-एनसीआर के लाखों मुसाफिरों के लिए यह ऐप अब सिर्फ मेट्रो टिकट लेने का जरिया नहीं रहा, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक डिजिटल हमसफर बन गया है.
आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली-एनसीआर में महज एक महीने के भीतर सारथी ऐप को करीब 20 लाख बार देखा गया है. वहीं सोमवार से शुक्रवार यानी ऑफिस वाले दिनों में हर दिन औसतन 8.2 लाख लोग इस ऐप को खोलकर अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं या टिकट बुक करते हैं. इससे साफ पता चलता है कि मेट्रो यात्रियों के बीच इस ऐप का भरोसा कितना तेजी से बढ़ा है.
DELHI METRO SARTHI APP CROSSES 1-CRORE DOWNLOADS, OFFERS SEAMLESS ACCESS TO MULTIPLE SERVICES— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 1, 2026
The Delhi Metro Sarthi app has emerged as the Delhi Metro network’s premier ticketing solution provider with over one crore downloads and close to 20 lakh views in the Delhi NCR in a…
अब अलग-अलग ऐप की झंझट खत्म
DMRC ने सारथी ऐप को इस तरह डिजाइन किया है कि मुसाफिरों को अपनी यात्रा के लिए चार अलग-अलग ऐप अपने फोन में न रखने पड़ें. अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सार्वजनिक परिवहन की लगभग हर बड़ी सेवा मिल जाएगी. यानी अब आप दिल्ली की सरकारी बसों की जानकारी भी यहां देख सकते हैं. वहीं IRCTC के जरिए भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग और राज्यों के बीच चलने वाली बसों की सीट बुकिंग भी यहीं से हो जाएगी. इसके अलावा, NCRTC की रैपिड रेल 'नमो भारत' और ग्रेटर नोएडा जाने वाली NMRC की 'नोएडा मेट्रो' को भी इसी ऐप से जोड़ दिया गया है.
मेट्रो से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी हाथ में
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी पहली या आखिरी मेट्रो कब मिलेगी, तो सारथी ऐप आपकी पूरी मदद करेगा. इसमें दिल्ली मेट्रो का पूरा नेटवर्क मैप मौजूद है. इसके अलावा, स्टेशन पर पार्किंग खाली है या नहीं, स्टेशन के अंदर क्या-क्या सुविधाएं हैं, इसकी सटीक जानकारी मिलती है. इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध है.
वर्चुअल मेट्रो कार्ड और बिल पेमेंट की सुविधा
इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 'वर्चुअल मेट्रो कार्ड' की सुविधा मिलती है, जिससे प्लास्टिक का कार्ड साथ रखने या खोने का डर खत्म हो जाता है. यही नहीं, सफर के दौरान या घर बैठे आप इस ऐप से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, घर के लिए दवाइयां मंगवा सकते हैं, अपनी गाड़ी का फास्टैग (FASTag) रिचार्ज कर सकते हैं और बिजली-पानी जैसे यूटिलिटी बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं.
आने वाले सर्दियों के मौसम में जब दिल्ली-एनसीआर को भयंकर वायु प्रदूषण और स्मॉग का सामना करना पड़ता है, तब सार्वजनिक परिवहन ही सबसे बड़ा सहारा होता है. DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि सर्दियों में लोगों को अपनी निजी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा. साथ ही, स्टेशनों पर टिकटों की लंबी लाइनों और भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को सारथी ऐप से ही डिजिटल टिकट बुक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
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