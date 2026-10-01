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सारथी ऐप का जलवा: 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड, एक क्लिक पर मेट्रो टिकट समैत सारी चीजें उपलब्ध

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( File Photo )

नई दिल्ली: अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रोजाना मेट्रो या बस से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के ऑफिशियल सारथी ऐप ने सफलता का एक नया कीर्तिमान बना लिया है. इस ऐप को डाउनलोड करने वालों का आंकड़ा अब 1 करोड़ यानि 10 मिलियन के पार पहुंच चुका है. दिल्ली-एनसीआर के लाखों मुसाफिरों के लिए यह ऐप अब सिर्फ मेट्रो टिकट लेने का जरिया नहीं रहा, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक डिजिटल हमसफर बन गया है.