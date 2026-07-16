बेमेतरा में बारिश के बीच खुले आसमान में पड़ी सरस्वती योजना की साइकिल
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना, बेमेतरा ब्लॉक में प्रशासनिक लापरवाही की शिकार हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 8:00 AM IST
बेमेतरा: चमकती हुई नई साइकिल से स्कूल जाने का सपना देखने वाली स्कूली छात्राओं को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके स्कूल के सफर का हमसफर बनने से पहले ही ये साइकिलें खुले आसमान के नीचे कबाड़ में तब्दील हो रही हैं.बेमेतरा से सामने आई तस्वीरें इतनी बदहाल हैं कि पहली नज़र में कोई भी इसे सरकारी डिपो नहीं, बल्कि किसी कबाड़ी की दुकान समझ बैठेगा.
परिसर बना कबाड़खाना,मजबूती पर पड़ेगा असर
सरस्वती साइकिल योजना के तहत बांटी जाने वाली साइकिलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. विकासखंड मुख्यालय परिसर में हर तरफ साइकिलों के पुर्जे, पहिए, लोहे के फ्रेम और प्लास्टिक में लिपटे टायरों का ढेर लगा हुआ है. वर्तमान में मौसम के बदलते मिजाज और लगातार हो रही बारिश ने इस लापरवाही को और गंभीर बना दिया है.
खुले में पड़े लोहे के इन पार्ट्स में जंग लगने का खतरा सबसे ज्यादा है. पानी में लगातार भीगने के कारण इन साइकिलों की मजबूती और इनकी उम्र पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे वितरण के बाद ये जल्द ही खराब हो सकती हैं.
15 दिन में तैयार हुईं सिर्फ 300 साइकिलें
मौके पर साइकिल असेंबल (कल-पुर्जे जोड़ने) का काम कर रहे एक युवक ने बताया कि यह कार्य पिछले 15 दिनों से जारी है. कछुआ गति से चल रहे इस काम के तहत अब तक केवल 300 साइकिलें ही तैयार हो सकी हैं, जबकि कुल 900 साइकिलें असेंबल की जानी बाकी हैं.रफ्तार यही रही तो बेटियों तक साइकिलें पहुंचने में लंबा वक्त लग जाएगा और तब तक बची हुई साइकिलें पूरी तरह जंग खा चुकी होंगी.
साइकिल एसेंबल कर रहे युवक ने बताया कि 15 दिनों में अबतक 300 साइकिल तैयार किया जा चुका है. 600 साइकिल और तैयार करना है. साइकिल को अंदर रखने के लिए कोई भवन नहीं है, इसलिए बाहर रखा गया है.
बेमेतरा कलेक्टर ने जांच का दिया भरोसा
बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि यह मामला अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है. निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं. पहले भी अधिकारियों को अपनी देखरेख में काम पूरा कराने को कहा गया था. इस लापरवाही की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी. पूर्व में अपनी निगरानी में संबंधितों को साइकिल असेंबल करने के लिए निर्देशित किया गया था.
सरस्वती साइकिल योजना क्या है
सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त साइकिल देना है, ताकि वे सुरक्षित रूप में स्कूल आना जाना कर सकें और छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम की जा सके.