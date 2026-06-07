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प्रदेश में शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती, शिक्षकों की कमी को दूर करने का मंत्री ने दिया भरोसा

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, SEJES प्रक्रिया के बाद प्रदेश में 5 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी.

students honored by minister
मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 7:49 AM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शनिवार को पेंड्रा दौरे पर रहे. मंत्री गजेंद्र यादव ने मल्टी पर्पज हाई स्कूल में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. स्कूल के असेंबली हॉल में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों को सम्मानित करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा, प्रतिभावान छात्रों को पढ़ाई लिखाई में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं. मंत्री ने कहा कि सभी छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी चाहिए. जब आप मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे. ज्ञान के बल पर आप शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए मुकाम हासिल करेंगे.

मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान

समारोह में मंत्री गजेंद्र यादव ने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है. मंत्री ने विद्यार्थियों से निरंतर परिश्रम एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरस्वती शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा एवं संस्कार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं. गजेंद्र यादव ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से ऐसे संस्थानों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बढ़ावा मिले सके.

मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान (ETV Bharat)

शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती, शिक्षा की गुणवत्ता में लाएंगे सुधार

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इसके तहत शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

SEJES प्रक्रिया के बाद होगी बहाली

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के संबंध में मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि SEJES प्रक्रिया के बाद प्रदेश में 5 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी. इससे स्कूलों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा. कार्यक्रम के अंत में सम्मानित विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया. मंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया

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