सरस्वती पूजा 23 जनवरी को, बसंत पंचमी को लेकर चंडीगढ़ के बाजारों में रौनक, मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार

सरस्वती पूजा 23 जनवरी को है. पूजा को लेकर बाजारों में रौनक है, दूसरी ओर मूर्तिकार मूर्तियों की रंगाई कर अंतिम रूप दे रहे हैं.

BASANT PANCHAMI 2026
सरस्वती पूजा 23 जनवरी को (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़ः बसंत पंचमी नजदीक आते ही चंडीगढ़ में भक्ति और उत्साह का माहौल बनता दिख रहा है. 23 जनवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होगी. इसके लिए शहर के गली-मोहल्लों, घरों और मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं. कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं तो कहीं लोग घरों में प्रतिमाएं स्थापित करने की तैयारी में जुटे हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में मां सरस्वती की मूर्तियां पहुंचने लगी हैं. लोग अपनी-अपनी सोसाइटी और मोहल्लों में पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में बसंत पंचमी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

बाजारों में बसंत की रौनकः बसंत पंचमी को देखते हुए बाजारों में पूजा सामग्री और सजावट के सामान की खूब खरीदारी हो रही है. फूल, माला, पीले कपड़े, कलश, अगरबत्ती और सजावटी सामान से दुकानें सजी हुई हैं. दुकानदारों के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी बसंत पंचमी से पहले बाजारों में अच्छी चहल-पहल है.

सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति तैयार करते मूर्तिकार (Etv Bharat)

मूर्तिकारों के यहां दिन-रात कामः मां सरस्वती की प्रतिमाओं की मांग बढ़ने के साथ-साथ मूर्तिकार भी अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं. सेक्टर-47 स्थित कालीबाड़ी और बैकुंठ धाम के आसपास बंगाल के कारीगर पिछले दो महीनों से प्रतिमाएं बना रहे हैं. इस बार करीब 200 से ज्यादा प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनकी कीमत 700 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक है.

क्या कहते हैं मूर्तिकारः काली बाड़ी से जुड़े मूर्तिकार शुभाशीष अधिकारी बताते हैं कि "इस बार कमल के फूल की पृष्ठभूमि वाली प्रतिमाओं की सबसे ज्यादा मांग है. कुछ प्रतिमाओं में शंख और अन्य फूलों की आकृतियां भी बनाई गई है." उन्होंने बताया कि "22 जनवरी तक सभी प्रतिमाएं अपने-अपने पूजा स्थलों पर पहुंचा दी जाएंगी, जिनमें कुछ प्रतिमाएं श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भी भेजी जाएंगी."

कालीबाड़ी में उमड़ेगी भीड़ः शहर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा होगी. हर साल की तरह इस बार भी यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां सरस्वती के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.

बैकुंठ धाम में भी तैयारियां पूरीः बैकुंठ धाम परिसर में करीब 100 प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं. यहां डेढ़ फीट से लेकर आठ फीट तक की मूर्तियां तैयार हो रही हैं. मूर्तिकार सुभाष अधिकारी के अनुसार प्रतिमाओं की सजावट के लिए खास सामग्री कोलकाता से मंगाई गई है, ताकि मूर्तियां और भी आकर्षक बन सकें. बसंत पंचमी को लेकर चंडीगढ़ के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी भक्तिमय माहौल है. हर तरफ पीले रंग की छटा, पूजा की तैयारियां और मां सरस्वती की आराधना की तैयारी है.

