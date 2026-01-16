ETV Bharat / state

बिहार में सरस्वती पूजा की तैयारी तेज, राजस्थानी कलाकार की मूर्तियां लोगों की पहली पसंद

सरस्वती पूजा के लिए पटना में कई जगह मूर्तियां बनायी जा रही है, लेकिन राजस्थानी कलाकार की प्रतिमा लोगों की पहली पसंद बन रही.

Saraswati Puja 2026
सरस्वती पूजा के लिए तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 1:56 PM IST

पटना: 23 जनवरी को सरस्वती पूजा मनायी जाएगी. इसको लेकर बिहार में तैयारी तेज हो गयी है. पटना में राजस्थानी कलाकार द्वारा बनायी जा रहीं मूर्तियां लोगों की पहली पसंद बन रही है. छोटी-बड़ी, रंग-बिरंगी प्रतिमा लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रही है.

राजस्थान कलाकारी पहली पसंद: पटना शहर के विभिन्न इलाकों में मूर्तिकार दिन-रात मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं. इसबार मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ राजस्थानी मूर्तिकारों द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियां बनायी जा रही है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है. अपनी अलग कारीगरी, हल्के वजन और मनमोहक रंग-रूप के कारण ये मूर्तियां बेहद डिमांड में है.

सरस्वती पूजा की तैयारी (ETV Bharat)

बनावट और रंगों पर विशेष कलाकारी: पटना के नेहरू पथ, गोलरोड, अनीसाबाद, सगुनामोड़ इलाके में कई अस्थायी टेन्ट लगाए गए हैं, जहां राजस्थान से आए मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं. प्रतिमा को तैयार करने में खास बारीकियों का ध्यान रखा जा रहा है. बनावट और रंगों पर विशेष कलाकारी की जा रही है. राजस्थान से आई मूर्तिकार शारदा का कहना है कि उनकी बनायी गयी प्रतिमा को खरीदने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

"हमलोग राजस्थान से आकर मूर्ति बना रहे हैं. मूर्ति को खरीदने के लिए राजधानी पटना के अलावे दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. छोटी मूर्ति कम कीमत होती है. जबकि बड़ी मूर्ति की कीमत 1200 से 1500 और उससे बड़ी मूर्ति की कीमत 5000 से 8000 तक है." -शारदा, राजस्थानी मूर्तिकार

Saraswati Puja 2026
सरस्वती पूजा के लिए तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)

पीओपी की खासियत: राजस्थानी मूर्तिकार भीमा बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां न सिर्फ देखने में सुंदर होती हैं, बल्कि वजन में हल्की होने के कारण इसे कैरी करने में आसान होता है. यही वजह है कि इन मूर्तियों की मांग ज्यादा रहती है. पीओपी की मूर्तियों में बारीक डिजाइन आसानी से उभारी जा सकती है. मूर्ति का अलग सांचा होता है जिससे बनाने में 15 से 30 मिनट तक का समय लगता है.

"हल्की होने के कारण जल्द ही यह मूर्ति सूख भी जाती है. रंग भी अच्छे से चढ़ता है और कम समय में मूर्ति तैयार हो जाती है. 1 दिन में 5 से 6 मूर्ति बना लेते हैं." -भीमा, राजस्थानी मूर्तिकार

Saraswati Puja 2026
सरस्वती पूजा के लिए तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)

दूर-दराज से आ रहे खरीदार: भीमा कहते हैं कि पटना में बन रही इन मूर्तियों को खरीदने के लिए न सिर्फ राजधानी के लोग, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग आते हैं. पटना के ग्रामीण इलाकों के अलावे हाजीपुर, वैशाली एवं जहानाबाद के आसपास से लोग मूर्तियों की खरीदारी करने आते हैं.

आकार के अनुसार कीमत: मूर्तियों की कीमत उनके आकार और डिजाइन के अनुसार तय होती है. मूर्तिकार धनराज का कहना है कि वह लोग रोजी-रोटी की तलाश में राजस्थान से बिहार आए हैं और प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं. बताते हैं कि एक दिन में चार-पांच फार्मा में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाते हैं.

"मूर्ति बनाने के लिए फार्मा का इस्तेमाल होता है. फार्मा में मूर्ति बनने के बाद जब वह जम जाता है तो उसे सुखाया जाता है. सूखने के बाद उसे फिनिशिंग किया जाता है. तब जाकर रंगों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है." -धनराज, राजस्थानी मूर्तिकार

Saraswati Puja 2026
सरस्वती पूजा के लिए तैयार प्रतिमा (ETV Bharat)
  • छोटी मूर्तियां: 300 से 5000
  • बड़ी मूर्तया 10000-12000
  • कस्टमाइज मूर्तियां की डिमांड

मूर्तिकारों की चुनौतियां: धनराज का कहना है कि उन लोगों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं. बढ़ती महंगाई के कारण कच्चे माल की कीमत में इजाफा हुआ है. जिससे लागत बढ़ी है. रंगों की कीमत ही बढ़ गई है. मूर्ति बनाने में अनेक तरह के रंगों की जरूरत होती है. इसके बावजूद ग्राहकों को उचित दाम पर मूर्तियां उपलब्ध करा रहे हैं.

नोट: ईटीवी भारत POP मूर्ति को परमोट प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण के लिए हानिकारक है. विसर्जन के बाद इसे पानी में घुलने में काफी समय लगता है और पानी को दूषित करता है.

SARASWATI PUJA
SARASWATI IDOL
सरस्वती की मूर्ति
सरस्वती पूजा
SARASWATI PUJA 2026

