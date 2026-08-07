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सरस्वती पुस्तकालय में संरक्षित अमूल्य धरोहरें; डिजिटाइजेशन से संरक्षित होगा प्राचीन ज्ञान, पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की इस लाइब्रेरी में 1.11 लाख से अधिक सत्यापित पांडुलिपियां

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती पुस्तकालय पांडुलिपि विरासत का किया जा रहा है संरक्षक
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती पुस्तकालय पांडुलिपि विरासत का किया जा रहा है संरक्षक (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 3:47 PM IST

9 Min Read
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वाराणसी: प्राचीन पांडुलिपियां सिर्फ हमारी धरोहर ही नहीं, एक युग की गवाह भी हैं. इनके जरिए ही गुजरे काल खंड के बारे में जानकारी, रहन-सहन, संस्कृति, विचार, रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है. प्राचीन होने के कारण एक बड़ी चुनौती इनके संरक्षण की होती है. आधुनिक वैज्ञानिक विधाओं का सहारा लेते हुए इनका संरक्षण बेहद जटिल माना जाता है. हालांकि इस काम को काशी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सरस्वती पुस्तकालय बेहद बारीकी से कर रहा है.

आज यह पुस्तकालय भारत की सबसे समृद्ध पांडुलिपि विरासत का संरक्षक है. यहां पर फिलहाल 1.11 लाख से अधिक सत्यापित और करीब 20 हजार अवर्गीकृत पांडुलिपियां सुरक्षित रखी हुई हैं. केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम्' योजना के तहत इन दुर्लभ धरोहरों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है. 2003 में शुरू हुए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 2024 में नए रूप के साथ सामने लाया गया और ज्ञान भारतम् की शुरुआत हुई.

हमारी ये धरोहरें मौजूदा के साथ ही आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरातन सभ्यता-संस्कृति से अवगत कराएंगी. देखिए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता गोपाल मिश्र खास रिपोर्ट...

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती पुस्तकालय पांडुलिपि विरासत का किया जा रहा है संरक्षण (Video Credit; ETV Bharat)

राज्यपाल ने की थी तारीफ: यही वजह है कि यहां संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जिसकी तारीफ हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी की. यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के साथ ही कई अलग-अलग हिस्सों में होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने अपने संबोधन में संपूर्णानंद मैं मौजूद इस विरासत का जिक्र बार-बार किया.

साथ ही लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए यहां आने की भी अपील की. इसके बाद-बाद अब पांडुलिपियों को लेकर यूनिवर्सिटी भी नए प्रयास करने जा रही है, जिससे इस डिजिटलकरण के साथ ही लोगों को दिखाने की भी योजना बनाई जा सके.

विश्वविद्यालय की विरासत
विश्वविद्यालय की विरासत (Photo credit;ETV Bharat)

संरक्षण के लिए लगभग 15 लोगों की टीम: इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान भारतम् की कोऑर्डिनेटर विभा पांडेय का कहना हैं कि यह एक बहुत ही कठिन और जटिल कार्य है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सरस्वती लाइब्रेरी में मौजूद एक लाख से ज्यादा पांडुलिपियों अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी विरासत है, क्योंकि इतनी ज्यादा पांडुलिपियों देश के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या किसी भी स्थान पर शायद ही मिले. अगर इनके फोल्डर की बात की जाए तो लगभग उसकी संख्या 60 से 70 लाख है, जिनके डिजिटलकरण संरक्षण के लिए लगभग 15 लोगों की टीम वर्तमान समय में काम कर रही है.

ऐसे होता संरक्षण?
ऐसे होता संरक्षण? (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग-अलग तरह की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इनको निकालना, इनके पन्नों को अलग करना, खराब पन्नों को सुरक्षित तरीके से हटाना, अदृश्य पन्नों पर केमिकल के जरिए काम करके उन्हें इतना दृश्यमान बनाना, जिससे लोग उसे देख सके और उनके फोल्डर और उनकी लिपियों को समझ कर उसको वेरीफाई करना.

7200 से ज्यादा पांडुलिपी ऑनलाइन: इन सारे कामों में अब तक लगभग 3 साल का वक्त बीत चुका है और 7200 से ज्यादा पांडुलिपियों को ऑनलाइन करने का काम किया गया है, जिसमें उनके फोल्डर की संख्या लगभग ढाई लाख से ज्यादा है, अभी भी हमारे पास लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसी पांडुलिपियों है, जिनको समझना सुरक्षित करने और डिजिटल रूप से तैयार करने का काम चल रहा है. इसके लिए खास तौर पर जर्मनी की मशीनों के जरिए उनकी स्कैनिंग की जा रही है.

क्या है इन पांडुलिपियों की खासियत?
क्या है इन पांडुलिपियों की खासियत? (Photo credit;ETV Bharat)

देश के हर हिस्से की भाषा में मौजूद है: एक बार में दो से तीन पन्नों को एक साथ डिजिटल करके हम सुरक्षित करते हैं और फिर से ज्ञान भारतम् वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन किया जाता है, जिससे इसे कोई भी समझ सके पढ़ सके. अभी इनके ट्रांसलेशन का काम भी बाकी है. पहले स्टेप में हम इन सारी चीजों को सुरक्षित संरक्षित डिजिटल करने का काम कर रहे हैं. उसके बाद उनके ट्रांसलेशन का काम होगा, क्योंकि यहां मौजूद पांडुलिपियों सिर्फ देवनागरी भाषा में नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से की भाषा में मौजूद है, जिसको समझना बहुत जरूरी है.

इन भाषाओं में पांडुलिपियां?
इन भाषाओं में पांडुलिपियां? (Photo credit;ETV Bharat)

सुरक्षित केमिकल वाली अलमारी में रखा गया है: वहीं, लाइब्रेरी के इंचार्ज प्रो. राजनाथ का कहना है कि देश की सबसे समृद्ध पांडुलिपियों की विरासत हमारे पास है. लाल कपड़ों में बांधकर इन्हें सुरक्षित केमिकल वाली अलमारी में रखा गया है, जिससे सुरक्षित किया जा सके. इसमें देवनागरी लिपि की पांडुलिपियों हमारे पास सबसे ज्यादा है.

ज्ञान भारतम् योजना की उपलब्धियां
ज्ञान भारतम् योजना की उपलब्धियां (Photo credit;ETV Bharat)

200 साल पुरानी एक और श्रीमद् भागवत है: इसके बाद बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगू, संस्कृत सहित कई भाषाओं की पांडुलिपियों सुरक्षित रखी गई है. इनमें 11वीं शताब्दी की स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई श्रीमद् भागवत मौजूद है, जो लकड़ी के बक्से में है और इससे अलग-अलग पन्नों के रूप में सुरक्षित किया गया है. इसके अलावा लगभग 300 साल पुरानी दुर्गा सप्तशती 200 साल पुरानी एक और श्रीमद् भागवत है. जिसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है.

पांडुलिपि
पांडुलिपि (Photo credit;ETV Bharat)

इसके अतिरिक्त कई ऐसी किताबें जो आयुर्वेद से जुड़ी है वह भी मौजूद है चरक संहिता का ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, जिसे हाल ही में विदेश से देखने के लिए एक डॉक्टर का समूह आया था. उस चरक संहिता को देखते साथ ही उन्होंने उसे साष्टांग दंडवत किया जिसने यह बता दिया कि हमारी समृद्ध विरासत विदेश में कितनी महत्वपूर्ण है.

आज भले ही भारत में लोग इसे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन विदेशों में मौजूद डॉक्टर इस आयुर्वेदिक महत्व की चीजों को कितना ज्यादा पूज रहे हैं. यह स्पष्ट करता है कि भारत हर मामले में समृद्ध है.

पांडुलिपि
पांडुलिपि (Photo credit;ETV Bharat)


प्रो राजनाथ का कहना है कि यदि एक पांडुलिपि में 100 फोल्डर हैं तो लगभग 30 से 35 दिन का प्रोसेस इन को सुरक्षित करने का होता है, तब जाकर हमारा काम एक पांडुलिपि का पूरा होता है. कई फोल्डर में अलग-अलग रूप में यह पांडुलिपियों मौजूद है. किसी में 10 फोल्डर है तो किसी में 100 और किसी में तो हजारों की संख्या में फोल्डर मौजूद है. इसलिए इनको इस रूप में हमें तैयार करके सुरक्षित करने का काम करना पड़ता है.

कहा रखी है ये विरासत

  • संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में यह पांडुलिपियों की विरासत सुरक्षित है
  • राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दिशा में खुद काफी एक्टिव है और हाल ही में इन पांडुलिपियों को देखने भी पहुंची थी
  • 1914 में बने सरस्वती पुस्तकालय में इन्हें रखा गया है
  • 1960 में प्रिंस ऑफ वेल्स के निरीक्षण के बाद इसे लाइब्रेरी के रूप में यहां स्थापित किया गया था

    क्या है खास इन पांडुलिपियों में
  • इन पांडुलिपियों की संख्या 1,11,132 है जबकि लगभग 20 हजार पांडुलिपियों अभी भी ऐसी हैं, जिनका वर्गीकरण ही नहीं हुआ है. यहां मौजूद पांडुलिपियों में 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं.
  • इसमें स्वर्णपत्र आच्छादित, लाक्षपत्र पर कमवाचा, स्वर्णाक्षरयुक्त रास पंचाध्यायी शामिल हैं.
  • इसमें वेद, कर्मकांड, वेदांत, सांख्य योग, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय वैशेषिक, साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं.
  • यहां संस्कृत, देवनागरी, खरोष्ठी, मैथिली, बंग, ओड़िया, नेवाड़ी, शारदा, गुरुमुखी, तेलुगु एवं कन्नड़ की विभिन्न लिपियों में लिखी हुईं पांडुलिपियां हैं.
  • पांडुलिपियों में स्वर्ण पत्र, रजत पत्र, कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र एवं काष्ठपत्र के अलावा कपड़े पर लिखी गईं चीजें शामिल हैं.
  • त्रिपिटक, श्रीमद्भागवत गीता समेत कई पांडुलिपियां 11वीं शताब्दी की हैं.
  • इसके अलावा लगभग 300 से 400 वर्ष पुरानी पांडुलिपियां यहां मौजूद हैं.
  • यहां सूर, कबीर, तुलसी की कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं, रामचरितमानस की हस्तलिखित पांडुलिपि भी रखी गई है.
  • दुर्गा सप्तशती सहित कई और वेदों की स्वर्ण लिखित पांडुलिपियां अलग सुरक्षित हैं.
  • कई ऐसी पुरानी पुस्तक हैं, जिसमें मौजूद ईश्वरीय चित्र और प्राकृतिक चित्रों को बड़े ही अलग और अनूठे तरीके से बनाया गया है.
  • इनमें मौजूद एक पुस्तक मैं भगवान कृष्ण की पोशाक पर सोने का प्रयोग किया गया है, जबकि आसपास मौजूद पेड़ों के पत्तों को इस तरह से बनाया गया कि उनकी गिनती की जा सकती है.

पांडुलिपि का मतलब

पांडुलिपि वह प्राचीन दस्तावेज है, जो हस्तलिखित होता है. प्राचीन काल में ऋषि-मुनि जब विचार मीमांसा करते थे तो उनके विचार को भूमि पर खड़िया या मिट्टी से लिख दिया जाता था और बाद में यह क्रम दीवारों, लकड़ी की पत्तियों और ताड़पत्रों पर होने लगा. जब कागज का दौर आया तो विचार कागजों पर उतरने लगे. छापाखाना के आविष्कार होने तक विचारों को दस्तावेजी रूप देने का यही प्रारूप पांडुलिपि कहलाया.

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तरफ से किए गए गए कार्य

  • देशभर में लगभग 5.2 मिलियन पांडुलिपियों का किया गया है दस्तावेजीकरण.
  • 90 मिलियन पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है.
  • 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है.
  • 100 से अधिक संरक्षण कार्यशालाएं आयोजित किया गया है.
  • राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने अपने वेब पोर्टल पर लगभग एक लाख चालीस हजार पांडुलिपियां अपलोड की हैं और 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चर्चा में क्यों?

  • पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने साल 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत की गई थी.
  • उद्देश्य: देश की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार करना है.
  • लक्ष्य: पूरे देश में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केन्‍द्र और पांडुलिपि संरक्षण केन्‍द्र स्थापित किए है
  • इसमें पांडुलिपि संरक्षण केन्‍द्रों और पांडुलिपि संसाधन केन्‍द्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, दस्तावेजित और प्रसारित किया है.

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Last Updated : August 7, 2026 at 3:47 PM IST

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